به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 14 هزار نفر در آزمون دستیاری 91 ثبت نام کرده اند و سایر افرادی که ثبت نام نکرده اند نیز می توانند در فرصت مجدد ثبت نام از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 3 بهمن تا ساعت 24 روز سه شنبه 4 بهمن امکان ثبت نام خواهند داشت.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی این فرصت به هیچ وجه تمدید نمی شود و داوطلبانی که مایل به تصحیح اطلاعات ثبت نامی خود هستند می توانند در این زمان تغییرات مورد نظر را اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 91 در 18 شهر و 26 رشته تخصصی بالینی پزشکی برگزار می شود.