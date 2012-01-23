  1. هنر
  2. تئاتر
۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

به کارگردانی یثربی/

"چنگیزخان" به کره دعوت شد

"چنگیزخان" به کره دعوت شد

نمایش "چنگیزخان"به کارگردانی چیستا یثربی برای شرکت در جشنواره تئاتر آئینی سنتی کره جنوبی به این کشور دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"چنگیزخان" به کارگردانی چیستا یثربی که قرار است با گروه بازیگران جدید در بخش مهمان جشنواره سی‌ام تئاتر فجر حضور پیدا کند برای شرکت در جشنواره سنتی آئینی کره جنوبی دعوت شده است. این جشنواره درباره مسائل بومی و ملی از اقوام مختلف است.

به تازگی صبا کمالی و شیرین صمدی به جمع بازیگران این نمایش پیوستند. همچنین قرار است عاطفه تهرانی بعد از نگارش نهایی اپیزودی که قرار است در آن بازی کند به گروه بپیوندد. رضا مهدی‌زاده نیز به عنوان طراح لباس نمایش انتخاب شده‌است.

محمد حاتمی، پگاه خسروی، مارال مختاری و... دیگر بازیگران"چنگیزخان" هستند. جشنواره تئاتر سنتی آئینی کره اردیبهشت 91 در کره جنوبی برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1515734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها