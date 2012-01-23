"چنگیزخان" به کره دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"چنگیزخان" به کارگردانی چیستا یثربی که قرار است با گروه بازیگران جدید در بخش مهمان جشنواره سی‌ام تئاتر فجر حضور پیدا کند برای شرکت در جشنواره سنتی آئینی کره جنوبی دعوت شده است. این جشنواره درباره مسائل بومی و ملی از اقوام مختلف است.

به تازگی صبا کمالی و شیرین صمدی به جمع بازیگران این نمایش پیوستند. همچنین قرار است عاطفه تهرانی بعد از نگارش نهایی اپیزودی که قرار است در آن بازی کند به گروه بپیوندد. رضا مهدی‌زاده نیز به عنوان طراح لباس نمایش انتخاب شده‌است.

محمد حاتمی، پگاه خسروی، مارال مختاری و... دیگر بازیگران"چنگیزخان" هستند. جشنواره تئاتر سنتی آئینی کره اردیبهشت 91 در کره جنوبی برگزار می‌شود.

