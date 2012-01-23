ذائقه مردم در تولیدات هنری در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا شامگاه یکشنبه در حاشیه آئین اختتامیه نخستین سوگواره استانی نمایش های مذهبی در فرهنگسرای ولایت فردیس کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تاسیس دبیرخانه این سوگواره در فردیس، از این پس هر ساله شاهد برپایی این سوگواره خواهیم بود.

وی با اشاره به ایام برگزاری سوگواره نمایشی استان البرز یادآور شد: این سوگواره هر ساله از اربعین شروع و تا 28 صفر ادامه داشته و در این مدت گروههای نمایشی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز این برنامه ها را محلی برای عرضه آثار هنری در حوزه دین و مذهب برشمرد و گفت: در این سوگواره نمایشهایی با مضامین عاشورایی، مذهبی و انقلابی اجرا شد.

آشنا استقبال مردم از نخستین سوگواره را فوق العاده توصیف کرد و گفت: مادامیکه آثاری مطابق ذوق و ذائقه مردم تولید شود، همواره با استقبال زیاد روبرو خواهد شد.

آشنا ادامه داد: این تجربه خوب و تولید آثار باارزش حاوی مضامین مذهبی و انسانی بار دیگر علاقه مردم به گرایشات مذهبی را نشان داد.

وی اقبال مردم به اولین سوگواره نمایشی استانی را عاملی در افزایش انگیزه مجریان برنامه هایی از این جنس عنوان کرد.