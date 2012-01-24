۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

نسل سراجی به مهر خبر داد:

نتایج آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی فردا اعلام می شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از انتشار نتایج آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی خبر داد و گفت: نتایج پذیرش در 53 رشته این آزمون فردا چهارشنبه 5 بهمن اعلام می شود.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک هزار و 870 نفر در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی شرکت کردند که نتایج نهایی ساعت 6 بعدازظهر فردا اعلام می شود.

وی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در 53 رشته تخصصی و 19 دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور ایران، واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد و واحد تهران بهداشت دانشگاه آزاد انجام می شود.

نسل سراجی اظهار داشت: بیش از یک هزار نفر در این دوره از آزمون پذیرفته شده اند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 91 - 90 با شرکت 3 هزار و 900 داوطلب در روز پنجشنبه 5 آبان 90 در 51 رشته تخصصی و 7 شهر برگزار شد.
