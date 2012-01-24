نتایج آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی فردا اعلام می شود

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک هزار و 870 نفر در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی شرکت کردند که نتایج نهایی ساعت 6 بعدازظهر فردا اعلام می شود.

وی افزود: پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در 53 رشته تخصصی و 19 دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور ایران، واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد و واحد تهران بهداشت دانشگاه آزاد انجام می شود.

نسل سراجی اظهار داشت: بیش از یک هزار نفر در این دوره از آزمون پذیرفته شده اند.