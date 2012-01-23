رودخانه سیمره به محل تجمع پرندگان مهاجر تبدیل شده است

غلامرضا ابدالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رودخانه سیمره یکی از مهمترین محلهای حضور پرندگان مهاجر در استان ایلام است.

وی ادامه داد: پس از آبگیری سد سیمره هم اکنون چشم اندازهای طبیعی قابل توجهی در سد ایجاد شده و همین امر باعث شده پرندگان زیادی از منطاق مختلف به این سد مهاجرت کنند.

این مسئول عنوان کرد: هوبره و غاز پیشانی سفید کوچک از مهمترین گونه هایی هستند که به دریاچه سد سیمره مهاجرت کرده اند و بر زیبایی های دریاچه افزوده اند.

وی عنوان کرد: هر ساله هزار پرنده مهاجر وارد زیستگاه های طبیعی استان ایلام می شوند که از مهمترین زیستگاه های می توان به رودخانه های میمه، کنجانچ و ..اشاره کرد.

ابدالی تصریح کرد: هم اکنون به دلیل وسعت زیاد دریاچه سیمره بیشترین پرنگان مهاجر به این سد مهاجرت می کنند.

وی ادامه داد: اداره کل محیط زیست استان ایلام به منظور حفاظت از گونه های مختلف پرندگان در این زیستگاه ها اقامت حفاظتی را انجام داده است.

معاون محیط زیست استان ایلام بیان داشت: هم اکنون بیش از 80 زیستگاه طبیعی در استان ایلام وجود دارد که هرکدام در نوع بی نظیر و از نظر بکر بودن و پوشش گیاهی قابل توجه هستند.

ابدالی به طرح سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر در ایلام اشاره کرد و گفت: این طرح تا چند روز دیگر در استان ایلام به پایان می رسد.