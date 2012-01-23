دشمن به دنبال تحریم انتخابات مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی توجیهی و آمورشی هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: تحریم انتخابات و عدم مشارکت مردم از برنامه های جدی ضد انقلاب در انتخابات پیش روی است.

وی اظهار داشت: دشمن در حال نفوذ در ستادها برای ایجاد فضای بدبینانه و غیرواقعی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه طرح مطالبات نوین و دامن زدن به مطالبات غیرقانونی و سیاه نمایی عملکرد نظام از برنامه های دشمن در آستانه انتخابات پیش روی است، تصریح کرد: مواضع ژله ای و سست و بی اساس جزو رویکردهایی بوده که دشمن برنامه ریزی کرده است.

ابراهیمی با بیان اینکه جنگ ما با دشمن یک جنگ رسانه ای بوده و دشمن با ایجاد جنگ سایبری می خواهد در شبکه های اجتماعی کشور نفوذ می کند، یادآور شد: استکبار از طریق طرح مسائلی نظیر اپوزیسیون، نسبت به انجام کردار ناشایست اقدام کند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی گروههای معاند در صدد رسوخ در مراکز علمی و آموزشی کشور هستند، افزود: دشمن می خواهد از این طریق از احساسات دانشجویی دانشجویان کشور بهره برداری سیاسی کند.

وی از اعضای هیئت های اجرایی و بازرسی انتخابات خواست با تقویت روحیه ولایت مداری و ولایت محوری، فعالیت های خود را بر مبنای بیانات رهبری قرار دهند و اظهار داشت: ارتقاء بصیرت افزایی در برهه کنونی برای همه عوامل برگزار کننده انتخابات و مردم امری واجب و ضروری است.