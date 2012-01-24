خود شکن آیینه شکستن خطاست!/ به عیوب تیم خود بپردازید

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای فوتبال فجرسپاسی و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما در نیم فصل دوم نشان دادهاند که از انگیزه بالایی برای حفظ سهمیه استان فارس در لیگ برتر برخوردارند. علاوه بر این طی بازیهایی که اخیرا در خانه داشتهایم هواداران ما با همه وجود از تیم خود حمایت کردهاند که این مایه امیدواری ماست.
وی در ادامه افزود: با توجه به موقعیتی که هر دو تیم فجرسپاسی و مس کرمان در جدول رده بندی دارند، این دیدار یک بازی 6 امتیازی برای هر دو تیم محسوب میشود.
یاوری با بیان اینکه "هدف ما این است که بازیهای خانگی خود را حتما با پیروزی پشت سر بگذاریم"، خاطر نشان کرد: بنابراین در بازی با مس کرمان فقط سه امتیاز را میخواهیم و در بازیهای خارج از خانه نیز برنامه ما این است که آبرومندانه زمین را ترک کرده و حداقل یک امتیاز را کسب کنیم.
یاوری با تاکید براینکه تیم مس کرمان را به خوبی شناخته و بارها بازیهای این تیم را آنالیز کرده است، اظهار داشت: تمام نقاط ضعف و قوت تیم مس کرمان را به بازیکنان خود انتقال دادهایم و خوشبختانه به غیر از شجاعیان و جوکار که مصدوم هستند بازیکن مصدوم و محروم دیگری نداریم.
وی در واکنش به اظهارات اخیر استقلالیها که دلیل اصلی باختشان به تیم فجرسپاسی را وضعیت نامساعد زمین چمن ورزشگاه حافظیه اعلام کردهاند، تاکید کرد: مگر همین تیم استقلال در گذشته در ورزشگاه حافظیه تیم فجرسپاسی را شکست نداده است، آن موقع چطور صحبتی از کیفیت زمین چمن ورزشگاه حافظیه نمیکردند؟
سرمربی تیم فجرسپاسی افزود: ای کاش مسئولان استقلال پس از شکست مقابل فجرسپاسی به بررسی عیوب تیم خود میپرداختند تا لوث کردن برد تیم ما. به آنها فقط میتوانم بگویم که خود شکن آیینه شکستن خطاست!
یاوری در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر مسئولان تربیت بدنی استان فارس و به ویژه آقای آیت اللهی تمام تلاش خود را میکنند تا زمین چمن ورزشگاه حافظیه بهترین کیفیت خود را بای دیدار فینال جام حذفی داشته باشد.
دیدار تیمهای فجرسپاسی شیراز و مس کرمان از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 15:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.
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