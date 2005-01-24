گزارش نظارتي طرح هاي عمراني استاني سال 82 منتشر شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در سال 1383 با اعتباري بالغ بر 25 هزار و 135 ميليارد ريال، 18 هزار و 339 طرح عمراني استاني، مشتمل بر 54 هزار و 313 طرح در دست اجرا بوده است.

بنابراين گزارش، متوسط تخصيص اعتبار به طرح عمراني استاني بالغ بر 8/91 درصد بود كه 3/89 درصد از اعتبار تخصيص يافته معادل 83 درصد اعتبارات مصوب، هزينه شده است.

اين گزارش مي افزايد: اعتبار طرح هاي عمراني استاني در مقايسه با سال گذشته، حدود 5/25 درصد رشد داشته و تعداد اين طرح ها نيز حدود 5 درصد افزايش يافته است.

برپايه اين گزارش، وزارت آموزش و پرورش 67/89 درصد، بنياد مسكن انقلاب اسلامي 2/88 درصد و وزارت راه و ترابري 4/86 درصد، از اهداف يك ساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني استاني را محقق كرده اند.

در زمينه ارزشيابي عملكرد طرح هاي عمراني، استان هاي هرمزگان، گيلان و آذربايجان غربي، وضعيت مناسب تري را نسبت به ساير استان هاي كشور در سال گذشته داشته اند.

اين گزارش مي افزايد: ميانگين مدت اجراي طرح هاي خاتمه يافته در سال گذشته 2/3 سال بوده و از تعداد طرح هاي كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي نسبت به سال 81 در حدود 2/27 درصد كاسته شده وبه تعداد طرح هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي 14 درصد افزوده شده است.



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