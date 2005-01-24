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۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۵۴

از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

گزارش نظارتي طرح هاي عمراني استاني سال 82 منتشر شد

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اجراي مواد 34 و 37 قانون برنامه و بودجه و به منظور آگاهي مسئولان دستگاه هاي اجرايي كشور از عملكرد طرح هاي عمراني استاني، گزارش نظارتي طرح هاي عمراني استاني 82 را منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در سال 1383 با اعتباري بالغ بر 25 هزار و 135 ميليارد ريال، 18 هزار و 339 طرح عمراني استاني، مشتمل بر 54 هزار و 313 طرح در دست اجرا بوده است.
بنابراين گزارش، متوسط تخصيص اعتبار به طرح عمراني استاني بالغ بر 8/91 درصد بود كه 3/89 درصد از اعتبار تخصيص يافته معادل 83 درصد اعتبارات مصوب، هزينه شده است.
اين گزارش مي افزايد: اعتبار طرح هاي عمراني استاني در مقايسه با سال گذشته، حدود 5/25 درصد رشد داشته و تعداد اين طرح ها نيز حدود 5 درصد افزايش يافته است.
برپايه اين گزارش، وزارت آموزش و پرورش 67/89 درصد، بنياد مسكن انقلاب اسلامي 2/88 درصد و وزارت راه و ترابري 4/86 درصد، از اهداف يك ساله پيش بيني شده براي عمليات عمراني استاني را محقق كرده اند.
در زمينه ارزشيابي عملكرد طرح هاي عمراني، استان هاي هرمزگان، گيلان و آذربايجان غربي، وضعيت مناسب تري را نسبت به ساير استان هاي كشور در سال گذشته داشته اند.
اين گزارش مي افزايد: ميانگين مدت اجراي طرح هاي خاتمه يافته در سال گذشته 2/3 سال بوده و از تعداد طرح هاي كمتر از 80 درصد پيشرفت فيزيكي نسبت به سال 81 در حدود 2/27 درصد كاسته شده وبه تعداد طرح هاي بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي 14 درصد افزوده شده است.
کد مطلب 151578

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