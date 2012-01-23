نگرانی از تاثیر منفی نتایج نشست اتحادیه اروپا بر بازارهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه ها از برگزاری نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا با هدف بررسی چالشهای مالی این اتحادیه و نیز بررسی تحریمهای بیشتر علیه ایران در روز دوشنبه خبر دادند.

این در حالی است که انتشار اخباری مبنی بر احتمال تحریم بانک مرکزی و تبادلات نفتی با ایران و نیز مبادلات طلا در این نشست کارشناسان بازارهای جهانی را نگران کرده است.

یک کارشناس بانکداری اینترنتی (ANZ) در این رابطه می گوید: امروز بازارهای جهانی با نگرانی نشست اتحادیه اروپا را دنبال می کنند.

این در حالی است که اصلی ترین نگرانی کارشناسان تحریم نفتی علیه ایران است که می تواند اثرات زیانباری بر بازار مبادلات جهانی نفت و نیز اقتصاد بحران زده اروپا بگذارد.

در نشست امروز وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین قرار است در مورد وضعیت بحرانی کشورهای ورشکسته این اتحادیه از جمله یونان تصمیم گیری شود.