تاثیر منفی تحریم احتمالی ایران بر کشورهای منطقه

یک شبکه عربی با اشاره به نشست امروز وزیران دارایی اتحادیه اروپا که مقرر است در آن تصمیماتی درباره تعاملات اقتصادی با ایران گرفته شود، تاکید کرد: هرگونه تحریم ایران بر کشورهای دیگر منطقه نیز اثر منفی می گذارد.