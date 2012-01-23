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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

العربیه گزارش داد:

تاثیر منفی تحریم احتمالی ایران بر کشورهای منطقه

تاثیر منفی تحریم احتمالی ایران بر کشورهای منطقه

یک شبکه عربی با اشاره به نشست امروز وزیران دارایی اتحادیه اروپا که مقرر است در آن تصمیماتی درباره تعاملات اقتصادی با ایران گرفته شود، تاکید کرد: هرگونه تحریم ایران بر کشورهای دیگر منطقه نیز اثر منفی می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش در بخش اخبار اقتصادی خود به نشست امروز وزیران دارایی اتحادیه اروپا اشاره کرد.

این شبکه خبری با اشاره به گزارشهایی که درباره تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در این نشست مطرح شده تاکید کرد: به طور حتم هرگونه تحریم ایران تاثیر منفی خود را بر دیگر کشورهای منطقه نیز برجای می گذارد.

خاطر نشان می شود پیش از این منابع آگاه از احتمال اعمال تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا که باید مورد تایید 27 وزیر کشور عضو این اتحادیه قرار بگیرد در 23 ژانویه (3 بهمن) خبر داده بودند.

اقدامات خصمانه اخیر غربیها علیه ایران درحالیست که مقامات ارشد روسیه ضمن هشدار درباره تبعات سنگین تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا، ادعاهای آمریکا درباره برنامه هسته ای تهران را تنها توجیهی برای اعمال تحریم های بیشتر دانسته است.

کد مطلب 1515793

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