شستشوی صحیح سبزیجات بهترین روش پیشگیری از "کیست هیداتید"

دکتر عبدالعلی مشفع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیماری "کیست هیداتید" یک بیماری عفونی انگلی است که انسان به هنگام خوردن سبزیجات آلوده به مدفوع سگ به این بیماری مبتلا می ‌شود.

وی بیان داشت: انسان معمولا از این آلودگی بی خبر است و با استفاده ناآگاهانه از سبزی آلوده ممکن است در هر قسمت از بدن کیست هیداتید ایجاد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار داشت: برای تشخیص این بیماری از روش‌های رادیوگرافی و روش‌های سرولوژی استفاده می شود و بهترین راه درمان آن در حال حاضر عمل جراحی است.

وی بیان کرد: بیشترین اعضای آلوده به کیست هیداتید کبد و ریه است و پس از آن سایر قسمتهای بدن از جمله مغز نیز در معرض آلودگی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: میزان آلودگی به کیست هیداتید در دامهای کشتار شده در کشور ما قابل توجه است و از طرفی در سگ های بررسی شده نیز میزان آلودگی به کرم "اکینوکوکوس" عمل این بیماری، زیاد است.

مشفع عنوان کرد: در کشورهایی که دامپروری رایج است و برای این کار از سگ های گله نیز استفاده می شود، شیوع این انگل بیشتر از سایر مناطق است.

شناسایی 105 بیمار مبتلا طی 10 سال در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس دانشکده پزشکی یاسوج تصریح کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با توجه به زندگی عشایری و روستایی، این آلودگی وجود دارد.

وی گفت: در مطالعات انجام شده در شهر یاسوج، از 24 قلاده سگ مورد بررسی هشت قلاده آلوده به کرم "اکینوکوکوس گرانولوزوس" آلوده بودند.

وی میزان آلودگی در دامهای کشتار شده در این استان را حدود 3.8 درصد عنوان کرد و افزود: طی 10 سال گذشته 105 فرد مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستانهای شهر یاسوج جراحی شده اند.

مشفع، رعایت بهداشت مواد غذایی به ویژه سبزیجاتی که به صورت خام استفاده می شوند، جلوگیری از ورود سگ ها به مزارع سبزی کاری و شستن بهداشتی سبزیجات را از مهترین راههای پیشگیری از این بیماری عنوان کرد.