مسئولان در محیط اداری از تبلیغات انتخاباتی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عزیزی، صبح دوشنبه در جلسه انتخابات شهرستان کنگاور گفت: تمامی زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در خور نظام در این شهرستان مهیا است.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: ادارات و نهادهای مسئول در امر انتخابات تمامی زیرساختها و برنامه های لازم را برای انتخابات اسفندماه آماده کرده اند و از این حیث مشکلی در این حوزه انتخابیه نداریم.

عزیزی افزود: باید برای برگزاری یک انتخابات پرشور و مردمی باید فرمایشات و فرامین امام خیمنی (ره) و رهبر معظم انقلاب در این دوره از انتخابات نصب العین خود قرار دهیم.

فرماندار کنگاور گفت: برگزاری هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی به نحوی خونی تازه در کالبد نظام و ملت ایران اسلامی و باید نهایت دقت خود را برای برگزاری یک انتخابات پرشور و درخور شان نظام اسلامی داشته باشیم.

عزیزی افزود: شعار محوری این دوره یعنی "مشارکت حداکثری مردم"، "امانت داری"، "قانون مداری" و "عدالت محوری" در برگزاری انتخابات را مورد نظر قرار داده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به نقش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از وظایف اصلی کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهیا کردن فضایی آرام و بستر لازم برای مشارکت با نشاط و امیدوار کننده و حضور حداکثر مردم به دور از حاشیه سازی ها است.

فرماندار کنگاور در پایان افزود: مسئولان باید مدنظر داشته باشند که در محیط اداری و در ساعات اداری از تبلیغات انتخاباتی به شدت خودداری کنند.

