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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

عتیقی به مهر خبر داد:

اعزام 8500 دانش آموز دختر گلستان به مناطق جنگی

اعزام 8500 دانش آموز دختر گلستان به مناطق جنگی

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: بیش از هشت هزار و 500 نفر دانش آموز دختر استانی امسال به مناطق جنگی اعزام می شوند.

منصور عتیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد در قالب کاروان های راهیان نور در 19 مرحله به عنوان درس آمادگی و دفاعی اعزام می شوند.

وی، آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با فضاهای جنگی را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

عتیقی بیان داشت: این تعداد دانش آموزان به همراه 700 نفر مربی تربیتی و آمادگی دفاعی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند.

وی افزود: این کار بزرگ فرهنگی و آموزشی با همکاری آموزش و پرورش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استانداری انجام می شود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1515807

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