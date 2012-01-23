اعزام 8500 دانش آموز دختر گلستان به مناطق جنگی

منصور عتیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد در قالب کاروان های راهیان نور در 19 مرحله به عنوان درس آمادگی و دفاعی اعزام می شوند.

وی، آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با فضاهای جنگی را از اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

عتیقی بیان داشت: این تعداد دانش آموزان به همراه 700 نفر مربی تربیتی و آمادگی دفاعی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند.

وی افزود: این کار بزرگ فرهنگی و آموزشی با همکاری آموزش و پرورش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استانداری انجام می شود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.