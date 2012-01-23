اجرای تحریم نفتی اروپا علیه ایران 6 ماه به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دیپلمات های اتحادیه اروپا امروز از اعمال تحریم های جدید نفتی و مالی علیه ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر دادند، اما در همین حین عنوان کردند که این تحریم‌ها تا پایان توافق های فعلی بطور عملی اجرایی نخواهد شد.

یک دیپلمات ارشد که از افشای نامش خودداری کرده در این باره می گوید: مقام های اروپایی بر اعمال تحریم ها نسبت به واردات نفت از ایران توافق کردند، اما در عین حال تصمیم گرفتند اجرای کامل این تحریم ها را تا اول جولای به تاخیر بیندازند.

گفته می شود که تحریم‌ها اخیر شامل توافق های موجود اعضای این اتحادیه با ایران نخواهد بود.

یونان، ایتالیا، و اسپانیا بیشترین نفت را از ایران وارد می کنند و این کشورها هنوز نتوانسته اند جایگزینی را برای خرید نفت ایران پیدا کنند.