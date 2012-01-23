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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

تحلیلگر نفتی عرب:

وابستگی نفتی اروپا به ایران/بحران مالی اجازه اجرای تحریمها را نمی دهد

وابستگی نفتی اروپا به ایران/بحران مالی اجازه اجرای تحریمها را نمی دهد

یک تحلیلگر بازار جهانی نفت با اشاره به اعلام خبر توافق اتحادیه اروپا در زمینه تحریم نفتی ایران تاکید کرد: اروپا روزانه 400هزار بشکه از نیاز نفتی خود را از ایران تامین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عصام الجلبی" از تحلیلگران بازار نفت در گفتگو با العربیه اظهار داشت: اتحادیه اروپا 400 هزار بشکه از نیازهای نفتی خود را از ایران تامین می کند و وضعیت کشورهایی همچون یونان در این اتحادیه بحرانی است.

خبرنگار العربیه در ادامه به نقل از دیپلماتهای اروپایی به خبر تصویب تحریمهای جدید علیه ایران در بخش بانکی و نفتی اشاره کرد که عصام الجلبی در پاسخ به آن اظهار داشت: برای اطلاع دقیق از عواقب تحریمهای اخیر به جزئیات بیشتری نیاز داریم.

خاطر نشان می شود اتحادیه اروپا امروز در نشستی از تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد، اما زمان اجرای آن را به 6 ماه بعد موکول کرد. پیش از این منابع آگاه از احتمال اعمال تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا که باید مورد تایید 27 وزیر کشور عضو این اتحادیه قرار بگیرد در 23 ژانویه (3 بهمن) خبر داده بودند.

کد مطلب 1515841

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