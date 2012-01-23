90 درصد موقوفات ساری دارای پلاک ثبتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی پیش از ظهر دوشنبه در نشت خبری هفته وقف در ساری افزود: شهرستان ساری دارای 530 مسجد، 275 امامزاده، 323 حسینیه و 237 تکیه و سه مهدیه است.

وی اظهار داشت: هم اکنون امامزاده های عباس و پهنه کلا ساری و عبدالله کولا دارای زائرسراهای مجزایی برای زائران هستند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با اشاره به اینکه این نهاد سالانه در بخش فرهنگی برنامه های مجزایی دارد، تصریح کرد: این اداره در برخی امامزادها دارای مجتمع های فرهنگی قرآنی است.

قربانی با بیان اینکه دوره های مختلف آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن به دانش آموزان و مادران آنان صورت می گیرد، یادآور شد: مسابقات قرآن استانی امسال با حضور 800 قاری و حافظ ممتاز قرآن مازندران در ساری برگزار شد.

وی با اعلام اینکه بالغ بر 25 هزار رقبه موقوفه در شهرستان ساری موجود است، افزود: درآمدهای عایده برخی از موقوفات شهرستان، صرف امورات درمانی و پزشکی می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با بیان اینکه در هفته وقف امسال ساخت پروژه هشت واحدی با نیات واقفان در ساری آغاز می شود، اظهار داشت: بسیاری از نیات واقفان در کنار فعالیت های فرهنگی برای امورات عمرانی و پزشکی هزینه می شود.

قربانی با اعلام اینکه در هیچ شرایطی نمی توانیم خلاف نیات واقفان عمل کنیم، بیان داشت: تمامی اموال وقف شده مساجد را از سال 90 شناسنامه دار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس مساجد، تکایا، حسینیه ها و امامزاده ها از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز و تلفن معاف هستند، اظهار داشت: متاسفانه دستگاههای مرتبط خدماتی استان در این زمینه تمکین نمی کنند.

قربانی همچنین از عدم همکاری میراث فرهنگی در جهت بازسازی اماکن متبرکه و بقاع استان با اداره اوقاف انتقاد کرد.

اداره اوقاف ساری شهرستانهای ساری و میاندرود را تحت پوشش خود دارد.