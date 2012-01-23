به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قدس از برگزاری نشست تخصصی آشنایی با نحله‌های انحرافی در این شهرستان به همت این اداره خبر داد.

حجت الاسلام سید رسول میر صمدی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این نشست، والدین دانش آموزان حضور داشتند و حجت الاسلام کمیجانی، در ارتباط با موضوعاتی از قبیل ریشه شناسی جریانها و نحله‌های انحرافی معاصر، از جمله عرفان‌های نوظهور و شیطان پرستی به سخنرانی پرداخت.

اعزام مبلغان و ائمه جماعات به مدارس شهرستان قدس



وی در ادامه اعلام کرد: این اداره طی دو ماهه پایانی سال 90، تعداد 25 نفر از مبلغان و روحانیون قدس را به مدارس سطح شهرستان، اعزام می کند.

این مسئول ادامه داد: عمده برنامه این افراد، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، برگزاری گفتمان‌های دانش آموزی، پاسخگوئی به شبهات دینی و ارائه مشاوره‌های مذهبی به دانش آموزان است.

اجرای عملیات پیاده روسازی با صرف اعتبار سه میلیارد ریالی

شهردار منطقه دو امیریه شهرستان شهریار گفت: به منظور مناسب سازی محیط شهری به هنگام تردد شهروندان در معابر عمومی و با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در بلوار امام خمینی(ره)، عملیات پیاده روسازی اجرا شد.

صمد زنگنه افزود: مدیریت شهری ارتقاء سطح زندگی شهری و شهروندی را از طریق اجرای پروژه های عمران و خدمات شهری در سرلوحه برنامه های خود قرار داده که در این زمینه تاکنون پروژه های متعددی را برنامه ریزی و در حوزه عمرانی اجرا کرده است.

وی عنوان کرد: همزمان با اجرای این طرح بهسازی فضاهای سب، جدول گذاری و پروژه بزرگ استخر و سونای این منطقه و دیگر پروژه ها در حال اجرا است.

مراسم سالگرد شهادت شهید کلهر در باغستان برگزار شد



همزمان با سالگرد شهادت سردار شهید اسلام شهید یدالله کلهر مراسم دعای کمیل در مسجد صاحب الزمان (عج) در شهرک باباسلمان و با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور باغستان و جمعی از مسئولان شهر و شهرداری برگزار شد.



شهید کلهر پاسداری پاک باخته و مدافع انقلاب بود که از وی به عنوان خط شکن عملیات یاد می شود.

جانشین فرمانده لشگر10 سید الشهدا(س) در سال 1333 در روستای باباسلمان باغستان در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود.

وی در تاریخ اول بهمن ماه سال 1365 در عملیات کربلای 5 در حالی که قائم مقامی لشگر 10 سید الشهدا (س) را برعهده داشت به درجه رفیع شهادت نائل شد و به صف یاران حسین (ع) پیوست.

تیم فوتبال شهرداری باغستان از گروه خود صعود کرد



مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری باغستان شهرستان شهریار اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری باغستان با توجه به اولین حضور در مسابقات باشگاهی دسته اول تهران موفق شد از گروه خود صعود و به دوره نهایی مسابقات راه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه، تیم فوتبال شهرداری باغستان در اواخر شهریورماه سال جاری به همت شهردار ورزش دوست و شورای شهر باغستان تشکیل شد و با توجه به مدت زمان اندکی که از لحاظ جذب بازیکن و تمرینات آماده سازی در اختیار داشت با مشاوره های فرشاد پیوس از بزرگان فونبال ایران و تلاش و کوشش بازیکنان و مربیان رحیم احسانی و محسن سلطانی توانست در گروه A مسابقات نتایج قابل قبولی بدست آورد.

این مسئول اعلام کرد: این تیم با 10 برد و 2 مساوی و 2 باخت توانست به دوره پایانی مسابقات صعود کند.