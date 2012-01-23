3400 جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شد/ رشد 268 درصدی سرمایه گذاری

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور جواز تاسیس بیش از سه هزار و 400 واحد صنعتی در استان کردستان اظهار داشت: با عملی شدن این مهم زمینه برای ایجاد اشتغال برای 91 هزار و 885 نفر در استان فراهم می شود.

وی در ادامه به میزان سرمایه گذاری انجام شده با صدور این تعداد جواز تاسیس در استان کردستان اشاره کرد و گفت: با صدور این میزان جواز تاسیس در بخش های مختلف صنایع در استان کردستان بیش از 76 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار داشت: در 9 ماه سال گذشته 166 پروانه تاسیس در بخش صنایع کردستان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال صادر شده بود که با توجه به رشد 38 درصدی امسال به این میزان 229 پروانه تاسیس افزایش پیدا کرده است یافت و بیش از هفت میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

شاه غیبی ادامه داد: با افزایش صدور پروانه های تاسیس در استان کردستان سرمایه گذاری در این بخش 268 درصد رشد داشته است و این نشان از شکوفایی و پیشرفت بخش اقتصادی کردستان در چد سال آینده را دارد و انتظار می رود که موسسات مالی و اعتباری در این بخش مشارکت و همکاری بهتری داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون و با صدور 166 پروانه تاسیس در بخش صنایع زمینه اشتغال برای دو هزار و 462 نفر در استان کردستان ایجاد شده است که در همین مدت زمان در سال 90 این رقم به بیش از شش هزار و 200 نفر افزایش پیدا کرده است.