مصرف آرد در مازندران 30 درصد کاهش یافت

رضا افرازه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کاهش مصرف به مفهوم کاهش در مصرف 100 هزار تن آرد در یکسال است.

وی با اشاره به مهمترین مزیت های اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف گندم و افزایش بهره وری کارخانه های آرد و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی از مهمترین مزایای اجرای این قانون است.

وی به میزان مصرف ماهیانه آرد در مازندران قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: میانگین مصرف ماهیانه آرد در مازندران قبل از اجرای این قانون حدود 40 هزار تن بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور افزود: با اجرای این قانون، ماهیانه بیش از 9 هزار تن از مصرف آرد در استان صرفه جویی شد.

افرازه، به آموزش متصدیان واحدهای نانوایی اشاره کرد و گفت: بیش از هزار نفر از شاغلان واحدهای خبازی در استان دوره های آموزشی مرتبط را سپری کردند.

وی افزود: این تعداد در 10 مرکز فنی و حرفه ای موفق به گذراندن دوره های آموزشی شدند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور تصریح کرد: آموزش شاغلان نانواییها و ارتقا دانش فنی آنها در تولید نان مرغوب و کیفی بسیار تاثیرگذار است.