مدارس کرمانشاه دوباره تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر شهرستانهای کرمانشاه، روزها و شبهای سردی را سپری می کنند و مسئولان این شهرستانهای نیز با توجه به برودت هوا، مدارس نوبت صبح خود را تعطیل اعلام کرده اند.

مدارس ابتدایی نوبت صبح در منطقه اورامانات، شهرستان های کنگاور، سنقر و کلیایی، صحنه، هرسین، اسلام‌آبادغرب و دالاهو امروز نیز به تعطیلی کشیده شد.

شنبه همین هفته نیز پس از بارش برف در سطح استان و یخبندان مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستان کرمانشاه و 12 شهر دیگر تعطیل اعلام شد.

به گفته مجتبی میلادی، سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه با استقرار جو نسبتا پایدار بر سطح منطقه، هوای استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

سرپرست هواشناسی استان کرمانشاه تاکید کرد: همچنین دمای هوای شبانه برای روزهای پنجشنبه و جمعه بین 3 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.

براساس این گزارش، هم اکنون دمای هوا در سطح شهر کرمانشاه نسبت به چند روز پیش روند افزایشی به خود گرفته است و شبهای سرد زمستانی گرمتر از شنبه و یکشنبه گذشته می شوند.