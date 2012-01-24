اثرات افزایش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن/ تأثیر بر بازار ارز و سکه

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر درباره تاثیر نرخ سود بانکی بر ساخت و ساز مسکن، گفت: افزایش نرخ سود سپرده بانکی به 21 درصد مقداری در جمع آوری سپرده ها تاثیر گذار خواهد بود؛ به این معنا که کسی که پول اضافه دارد و قصد سرمایه گذاری در پروژه ای را هم ندارد مطمئن ترین راه سپرده گذاری در بانک است که به این وسیله سرمایه های سرگردان اضافی جمع می شود.

ایرج رهبر بابیان اینکه بانکها هم می توانند این منابع سرگردان را به سمت سیاست گذاریهای خود سوق دهند، در مورد تاثیر نرخ سود بانکی در بازار اجاره بها، اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی در اجاره بها موثر خواهد بود، زیرا مالکان به دلیل اینکه سود بانکی کم بود از مستاجران ودیعه نمی‌گرفتند و به دنبال اجاره در هر ماه بودند که افزایش نرخ سود می تواند دریافت ودیعه را تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه هرچه منابع بانکها بالاتر برود و جمع آوری سپرده ها افزایش پیدا می کند، بانکها راحت تر برای ساخت و ساز تسهیلات می‌دهند، گفت: اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که با افزایش نرخ سود، منابع بانکی گران می شود و وارد هر بخشی از تولید که بشود هزینه را بالا می برد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر افزایش 5 درصدی هزینه تولید با نرخ سود 21 درصدی، افزود: منابع بانکها تقریبا 5 درصد گران تر به دست تولیدکننده می رسد که تولید کنندگان هم این گرانی را با افزایش قیمت جبران می کند.

سونامی در بازار ارز و سکه

همچنین رئیس انجمن انبوه سازان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تاثیر سیاستهای پولی و بانکی قبل از تصویب باید بررسی شود، گفت: زمانی نرخ سود بانکی کاهش را بدون دلیل منطقی کاهش دادند و الان هم بدون هیچ منطقی قصد افزایش سود بانکی را دارند در حالی که بازار ساخت و ساز مسکن درگیر رکود است و نیاز به محرکهای قوی تری دارد.

مجتی بیگدلی با اشاره به سونامی سکه و ارز در بازار، اظهار داشت: اگر سیاست گذاری دولت به سمتی می رفت که سرمایه های مردم در ساخت و ساز مسکن هزینه می شد، امروز شاهد سونامی در بازار ارز و سکه نبودیم.

وی با بیان اینکه 350 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در اختیار مردم است، بیان کرد: گرانی سکه و ارز نتیجه اقدامات نسنجیده در بخش سرمایه گذاری مسکن است که به جای رونق در این بخش با اشتغالزایی 1200 نفر به سمت بازار های غیر تولیدی رفته است.