400 هزار نفر به جمعیت خراسان رضوی افزوده شد

محمود صلاحی در حاشیه جلسه ستاد دهه فجر استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جمعیت استان در مقایسه با آخرین سرشماری در سال 85 حدود 400 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تعداد خانوارهای استان به یک میلیون و 680 هزار 464 خانوار رسیده که جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و 959 هزار و 482 نفر هستند.

استاندار خرسان رضوی در باره برگزاری جشن های دهه فجر نیز گفت: به مسئولان اجرایی توصیه می کنم که مسئولیت ستادهای دهه فجر در هر دستگاه را بالاترین رده هر دستگاه به عهده بگیرند.

وی افزود: جشن های دهه فجر به صورت مردمی برگزار می شود و مسئولان باید از این ظرفیت در برگزاری با شکوه این مراسم مطابق با الگوهای دینی و رعایت موازین شرعی در استان استفاده کنند.

صلاحی با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال با رویکرد بصیرت افزایی برنامه ریزی می شود، افزود: باید از تمامی پایگاه های مردمی از قبیل مساجد، محافل و منابر برای برگزاری جشن های پرمحتوا و اثر بخش که به بصیرت افزایی آحاد جامعه منجر می شود استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دهه فجر امسال در مقایسه با سال های گذشته متفاوت است، افزود: سرچشمه بیداری اسلامی که باعث سقوط برخی نظام های استکباری در دنیا شده است از انقلاب ایران است و به همین جهت مراسم دهه فجر در بهمن ماه امسال باید متفاوت و با شکوه تر از سال گذشته برگزار شود.