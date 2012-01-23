درمان به موقع ام اس تاخیر در خطر بروز ضایعات عصبی را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد گلی پور با بیان این مطلب افزود: از آنجایی که بیماران مبتلا به MS دارای درجات مختلفی از علائم و مشکلات جسمی، روحی و روانی هستند، پزشکان به این بیماری باید به صورت الگوهایی که ایجاد می کند، نگاه کنند و نباید با دیدن یک علامت خاص، تشخیص MS را برای بیمار بدهند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هیچ روشی برای تشخیص یا رد قطعی بیماری MS وجود ندارد و هیچ یک از تستهای موجود صد درصد این بیماری را تشخیص نمی دهد، بنابراین تشخیص بیماری، بر اساس شرح حال، معاینه عصبی، بررسی های آزمایشگاهی نظیر MRI مغز و نخاع که می تواند پلاکها را نشان دهد و در نوع با تزریق آن، ضایعات فعال دیده می شوند.

گلی پور افزود: موارد بعدی شامل نوار چشم(VEP)، نوار گوش (ABR) و نوار حسی(SSEP) است که مشخص کننده فعالیت الکتریکی مغز و راههای عصبی آن هستند و آخرین روش بررسی مایع مغزی – نخاعی (CSF) است که تست های مختلفی را می توان بر روی مایع مغزی نخاعی انجام داد.

این متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی زنجان تاکید کرد: تکنیک های جدید MRI و معیارهای تشخیصی جدید به متخصصان این امکان را می دهد که MS را از سایر بیماری هایی که علایم مشابه دارند به راحتی افتراق دهند.

وی افزود: امروزه به علت پیشرفت روشهای تشخیصی، پزشک معالج از شانس بیشتری برای شروع درمان در مراحل اولیه بیماری برخوردار است. درمان زودرس باعث کاهش یا به تاخیر انداختن خطر بروز ضایعات عصبی برگشت ناپذیر می شود.

دکتر گلی پور ذکر این نکته را قابل اهمیت دانست که بدون وجود علایم بالینی واضح، حتی در حضور یافته های آزمایشگاهی به نفع بیماری، تشخیص MS داده نمی شود.

