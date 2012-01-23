ترور دانشمندان برای دشمن خودکشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر سایری ظهر دوشنبه در جمع مردم عزادار شهرستان آزادشهر اظهار داشت: اقدامات این چنینی قطعا بی‌پاسخ نمی‌ماند و با عکس‌العمل دولت و ملت ما مواجه خواهد شد و می‌تواند نابودی هر چه زودتر استکبار جهانی را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: دشمن با اسلام و این نظام مشکل دارد و می‌داند که دین ما برای از بین بردن کفر و نفاق و جایگزین کردن صلح و صفا در تمام جهان برنامه دارد از این‌رو نمی‌تواند از مادیات و دنیای پرزرق و برق دست بردارد و سعی دارد در طرح و برنامه‌های ما خلل ایجاد کند و اصل برنامه‌های اسلام و قرآن را به بیراهه بکشاند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان آزادشهر اضافه کرد: دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای و بسیاری از علوم دیگر در نتیجه یک برنامه‌ریزی منسجم و صرف هزینه‌های بسیار به دست آمده از این‌رو دشمن اگر فکر می‌کند با ترور احمدی‌روشن و سایر دانشمندان هسته‌ای ما را از رسیدن به اهداف ما دور می‌کند سخت در اشتباه است.

سایری تصریح کرد: ملت ایران به پشتوانه بیش از ‌هزار و 400 سال فرهنگ غنی اسلام ناب محمدی می‌کوشد تا برای خود تصمیم بگیرد و محتاج بیگانگان نباشد لذا بسیار ساده‌لوحانه است که فکر می‌کنند با تهدید و تحریم می‌توانند ما را به سمت و سوی خواسته‌های دنیوی خود هدایت کنند و از نعمات و برکات آخرت که در دین اسلام به آن اشاره شده است، دور کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان آزادشهر عنوان کرد: ما ملتی امتحان پس داده هستیم و کشته شدن و از شهادت در راه و اهدافمان نمی‌ترسیم و این را در هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به جهانیان نشان داده‌ایم.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی یکپارچه آماده است تحت فرمان ولایت فقیه علیه دشمنان اسلام و نظام جبهه بگیرد و از داشته‌ها و ارزش‌های به دست آمده به بهترین شکل ممکن پاسداری کند.