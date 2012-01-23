دستگیری 6 آدم ربا در بم/ کودک ربوده شده به آغوش خانواده بازگشت

محمد سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ربوده شدن یک کودک پنج ساله در بم گفت: با تلاش ماموران انتظامی بم و سیستان بلوچستان شش آدم ربا در این زمینه دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: چهار نفر از گروگانگیران در سیستان و بلوچستان در چنگال قانون گرفتار شدند.

سنجری زمان ربوده شدن این پسر بچه را پنج روز پیش عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه این کودک از چنگال آدم ربایان نجات پیدا کرد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

وی با اشاره به اینکه آدم ربایی مجازات 15 سال حبس را به دنبال دارد ادامه داد: آدم ربایان طی تماس با خانواده فرد ربوده شده ، آنها را تهدید و طلب هشت میلیارد ریال پول نقد کرده بودند.

سنجری با اشاره به لزوم هوشیاری خانواده در مراقبت از فرزندان خود گفت: این کودک در حالی ربوده شد که در ماشین منتظر بازگشت مادر خود بود.

وی گفت: آدم ربایان کودک را پس از ربودن به سیستان و بلوچستان منتقل کردند.

این مسئول قضایی تاکید کرد: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان با جدیت با مجرمان برخورد کرده و به آنها اجازه نمی دهد امنیت منطقه را به خطر بیاندازند.



