مخفی کردن 270 هزار نخ سیگار در خودرو/ جریمه 43 میلیونی قاچاقچیان

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با حکم شعبه قاچاق کالا وارزتعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب استان آذربایجانغربی قاچاقچیان سیگار علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

این قاچاقچیان در یک دستگاه خودرو 270 هزار نخ سیگار مخفی کرده بودند که بازرسان گمرک آن را کشف و ضبط کردند.این پرونده به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی پس از طی مراحل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزشهرستان مطرح و با توجه به محتویات موجود در پرونده متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت 43 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

رئیس گشتهای سیار تعزیرات کشور همچنین از حکم نهایی تعزیرات برای قاچاقچیان گوشی همراه در همدان خبر داد و افزود: با حکم شعبه تعزیرات حکومتی استان همدان قاچاقچیان گوشی تلفن همراه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی گفت: در این پرونده ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهیدزارعی همدان طی بازرسیهای خود از چند دستگاه خودرومقادیری کالای قاچاق شامل 386 دستگاه گوشی تلفن همراه ولوازم جانبی خارجی کشف کردند. همچنین پرونده هایی در این رابطه تشکیل شد و طی مراحل قانونی و حکم تعزیرات متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش از 521 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.