اختصاص بیش از ۷ میلیارد ریال اعتبار جهت عمران امامزادگان بخش کهک

ابوالحسن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اهداف اساسی و ویژه اداره اوقاف و امور خیریه را احیا و آبادانی بقاع متبرکه و حفظ و نگهداری موقوفات عنوان کرد و گفت: سنت حسنه وقف یکی از مهم‌ترین تمهیدات دین اسلام در راستای دور اندیشی و تامین آینده مسلمانان است، چنانچه وقتی به قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) و سنت عملی ایشان رجوع می‌کنیم اهمیت دو چندان این سنت زیبا را در می‌یابیم.



وی با بیان اینکه جهاد اقتصادی برای احیاء و افزایش بهره وری موقوفات شعار سازمان اوقاف و امور خیریه در هفته وقف است، افزود: سنت حسنه وقف در جهات مختلف نقش موثری در جامعه داشته که باعث از بین بردن فقر، تامین رفاه مردم و ایجاد اشتغال در جامعه شده است.



سرپرست اوقاف و امور خیریه بخش کهک به اقدامات انجام شده این اداره در جهت احیا و آبادانی امامزادگان بخش کهک اشاره کرد و گفت: تعمیر و مرمت قسمت‌هایی از بقعه متبرکه امامزاده سلطان محمود و زینب روستای صرم، ساخت و نصب ضریح نقره و طلا امامزاده ابراهیم، ساماندهی و محوطه سازی صحن بقعه امامزاده اسماعیل، ساخت و نصب ضریح نقره طلا امامزاده فاضل روستای بیدهند و ساخت و نصب منبع آب سی هزار لیتری فلزی در امامزاده نور علی روستای کرمجگان و... از جمله اقدامات صورت گرفته است.



وی میزان اعتبار جهت عمران و آبادانی مساجد بخش کهک را بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کردو بیان داشت: ‌ این میزان اعتبار از محل اعتبارات استان، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و خیرین منطقه تامین شده است.



اختصاص بیش از ۲ میلیارد ریال اعتبار جهت عمران و آبادانی مساجد بخش کهک



خسروانی در ادامه شناسایی هیئت امنای امامزادگان و مساجد به عنوان نمایندگان اداره اوقاف جهت اداره کردن امامزادگان و مساجد، برگزاری مراسم ملی و مذهبی و مناسبت‌های اسلامی، پی گیری و اخذ سند مالکیت مساجد، اخذ حق و حقوق موقوفات و هزینه نمودن آن در راستای نیات واقفین و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه و...، را با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از جمله فعالیت‌های انجام شده جهت عمران و آبادی مساجد عنوان کرد که از محل اعتبارات استان و سازمان اوقاف و امور خیریه تامین شده است.



وی اظهار داشت: اداره اوقاف و امور خیریه بخش کهک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در صدد است که امامزادگان این بخش را تبدیل به قطب‌های فرهنگی کند.



سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بخش کهک سنت حسنه وقف را سرمایه پر سود و برکتی دانست که بر توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه با ساده‌ترین وضع تاثیر بسزایی خواهد داشت.