میمند؛ تنها روستای دستکند جهان با حفظ اصالت روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، روستای میمند روستایی صخرهای و دستکند یادآور ایامی است که انسانها خدایان خود را در بلندای کوهها جستجو میکردند و کوه نشانه استواری و توان و پایداری و اراده شناخته میشود.
در این روستا خانه ها با روی هم گذاشتن سنگ و آجر درست نمی شده بلکه با از میان برداشتن خاک ها و سنگ ها خانه را بدون ملات و آجر می ساختند. به همین دلیل کنار دیوارهای خانه گنجه گذارده نمیشود، بلکه با کندن دیوار، حفره یا طاقچهای بوجود میآید که اشیاء و لوازم در آنها گذاشته شده و یا در آنها آویزان می شوند.
روستای سه هزارساله میمند تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و میتوان تعامل انسان و طبیعت در هزار دوم میلادی را بخوبی در آن دید. این روستا هفتمین منظر فرهنگی_طبیعی و تاریخی جهان بود که جایزه مرکوری را دریافت کرد.
جایزه ملینا مرکوری جایزهای است که از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بینالمللی مانند یونسکو و ایکوموس (شواری حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی) به آثاری اهدا میشود که دارای شرایط و ضوابط فرهنگی، طبیعی و تاریخی منحصر به فرد باشد.
روستای میمند در مهر ماه ۱۳۸۵ به عنوان روستای نمونه ملی گردشگری معرفی شد.
میمند در 38 کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهر بابک و در استان کرمان قرار دارد. برای رفتن به این روستا از تهران یا شهرهای غرب و شمال غرب و شمال ایران بهترین مسیر عبور از شهرهای یزد، انار، شهربابک و رسیدن به روستای میمند است. مسیر جاده یزد کرمان 170 کیلومتر و از شهر انار تا شهربابک نیز 105 کیلومتر فاصله است.
