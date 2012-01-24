۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

پیشنهاد سفر؛

میمند؛ تنها روستای دستکند جهان با حفظ اصالت روستایی

تعطیلات آخر هفته جاری بسیاری از ایرانیان را به فکر سفرهای کوتاه مدت می اندازد در این میان بازدید از روستای دستکند میمند در استان کرمان یکی از گزینه های پیشنهادی برای رفتن به تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی در آن جریان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای میمند روستایی صخره‌ای و دستکند یادآور ایامی است که انسانها خدایان خود را در بلندای کوه‌ها جستجو می‌کردند و کوه نشانه استواری و توان و پایداری و اراده شناخته می‌شود.

در این روستا خانه ها با روی هم گذاشتن سنگ و آجر درست نمی شده بلکه با از میان برداشتن خاک ها و سنگ ها خانه را بدون ملات و آجر می ساختند. به همین دلیل کنار دیوارهای خانه گنجه گذارده نمی‌شود، بلکه با کندن دیوار، حفره یا طاقچه‌ای بوجود می‌آید که اشیاء و لوازم در آنها گذاشته شده و یا در آن‌ها آویزان می شوند.

روستای سه هزارساله میمند تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و می‌توان تعامل انسان و طبیعت در هزار دوم میلادی را بخوبی در آن دید. این روستا هفتمین منظر فرهنگی_طبیعی و تاریخی جهان بود که جایزه مرکوری را دریافت کرد.

جایزه ملینا مرکوری جایزه‌ای است که از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بین‌المللی مانند یونسکو و ایکوموس (شواری حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی) به آثاری اهدا می‌شود که دارای شرایط و ضوابط فرهنگی، طبیعی و تاریخی منحصر به فرد باشد.

روستای میمند در مهر ماه ۱۳۸۵ به عنوان روستای نمونه ملی گردشگری معرفی شد.

میمند در 38 کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهر بابک و در استان کرمان قرار دارد. برای رفتن به این روستا از تهران یا شهرهای غرب و شمال غرب و شمال ایران بهترین مسیر عبور از شهرهای یزد، انار، شهربابک و رسیدن به روستای میمند است. مسیر جاده یزد کرمان 170 کیلومتر و از شهر انار تا شهربابک نیز 105 کیلومتر فاصله است.

