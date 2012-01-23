رقابت عکسهای برتر محرم در علوم پزشکی شیراز/ دانشکده پزشکی قهرمان مسابقات والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال بین دانشکده ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور تیمهای منتخب دانشکده های تابعه دانشگاه به مناسبت هفته فرهنگی دانشگاه و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در دو گروه بصورت دوره ای برگزار شد.

پس از برگزاری مسابقات در مراحل مختلف در دیدار نهایی تیم دانشکده پزشکی با پیروزی در برابر تیم دانشکده علوم پزشکی گراش مقام اول را کسب کرد و تیم دانشکده پیراپزشکی ممسنی با پیروزی در مقابل تیم دانشکده داروسازی مقام سوم را به دست آورد.

در پایان مسابقات طی مراسمی که با حضور هاشم پور مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سعید روستا معاون تربیت بدنی، میرابراهیمی مدیر مجتمع فرهنگی، رفاهی و آموزشی دانشگاه، کورش اخباری از پیشکسوتان ورزش و سرپرست تیم فوتبال دانشگاه، محمد حسین پروازی پیشکسوت ورزش والیبال و جمعی از دانشجویان برگزار شد جوایز تیمهای برتر اهدا شد.

در داوری و برگزاری مسابقات قدرت اله شریفی، فرامز عمادی، سعید روستا، غفار رضایی، ابراهیم زینلی، محمد علی خیری شهنانی، محمد قانع، حسین پیش خرد، نادر لشکری، مسعود خوبیاری، علی اصغر فیلی، حسنعلی محجوب، اصغر مرادزاده و واحدهای امور دانشجویی همکاری کردند.

اعضای تیم دانشکده پزشکی مقام اول:

دکتر محمد ناصر توتونی، دکتر ابراهیم مقیمی، دکتر حسین اتحادی ، دکتر امیررضا دهقانیان، پویا فرهادی ، سعید عباسی ، مسعود کیانی، علی راستی ، الیاس کوکبی، طیار نورالهی ، عماد الدین محرابیان، محمد قانع جهرمی ، محمد علی خیری شهنانی

اعضای تیم دانشکده علوم پزشکی گراش مقام دوم:

میثم فیاضیان، جعفر کریمی، هادی خاموشی، اسماعیل گل محمدی، ابراهیم گلکار، باقر خرم، مسعود زارعی، محمد قاسم کاویانی، بهرام غلامی، میثم رحیمی، جاسم انصاری، ناصر بهره مند پور

اعضای تیم دانشکده پیراپزشکی ممسنی مقام سوم:

ناصر کرمی شیرازی، اسماعیل پورمند ،محمد حسن حیدری، محسن حسین پور، امید روزگار، محمود میرفردی، علی امیری، فرزاد ابوذر، رامین سلطانی، محسن ظهرابی، آرمان کیانی، سالمین مظفری، نادر لشکری

رقابتهای ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رقابتهای ورزشی بین دانشکده ای دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور تیمهای منتخب دانشکده های تابعه دانشگاه در رشته های بسکتبال و والیبال زیر نظر فروزنده زرآور مسئول ورزش بانوان دانشگاه برگزار شد که در پایان مسابقات نتایج زیر کسب شد:

بسکتبال

مسابقات بسکتبال در دو گروه انجام شد که پس از انجام مسابقات مراحل مختلف تیم واحد بین الملل پردیس شیراز – کیش با ترکیب: افسون جاویدی، مژده پیلتن، آیدا عسکریان، سحر رستمی فر، سعیده روزیطلب و سپیده لیاقت مقام اول

تیم دانشکده دندانپزشکی با همراهی: ملیکا فرشاد، ساره شیرزادی، صنم رحیمی، سلما حبیب آگهی، فاطمه واسعی، سحر خرسندی پور، رقیه قاسمی، شیوا جعفریان، نازنین برهمن و پگاه رنجبران مقام دوم

تیم دانشکده علوم توانبخشی با ترکیب الهه خسروی، فروغ ابطحی ، ریحانه منجزی، نگار اژدری، زهرا آربید، طاهره بدری، فائزه عبدالهی ، رنجیت سروآ مقام سوم

سرپرست فنی مسابقات بسکتبال به عهده فروزنده زرآور بود و در داوری مسابقات نسیم کشتگر، نیلوفر کشتگر، مریم قره خانیان و بهار بوستانی همکاری کردند.

والیبال

مسابقات والیبال با حضور 10 تیم در دو گروه بصورت دوره ای برگزار شد که پس از انجام بازیها در مراحل مختلف، تیمهای دانشکده علوم توانبخشی ، دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده پزشکی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

اعضای تیم والیبال دانشکده علوم توانبخشی مقام اول: شیما ترکان، نغمه ابراهیمی، حمیده قاسمی، فروغ ابطحی، محبوبه همتی، زهرا رضوی، زهرا اطمینان، راضیه توحیدی، زهرا خدیور، مهوش رحیمی

اعضای تیم والیبال دانشکده پرستاری و مامایی مقام دوم : مرضیه اسدی لاری، بیتا پناهی زاده، ماندانا نیکنام، ناهید قاسم نژاد، سمیرا صبوری، ساناز شهوند، راضیه اسکندری، سمیرا مرادی، مرضیه رضوانی، عاطفه عابدی

اعضای تیم والیبال دانشکده پزشکی مقام سوم: عاطفه خواجه، نگین رحمانی، مریم قنبری، مریم شعبانی جهرمی، فرزانه برزگرپور، حمیده اعظمی، فروزان برشان ، فریده نعمت الهی ، مرجان اوستاد، فرناز شریفی

سرپرست فنی مسابقات والیبال به عهده پوران ستوده بود و سرپرست اجرایی آن را خدیجه افشاری به عهده داشت. داوری مسابقات به عهده عاطفه رضایی وند، خدیجه افشاری و لاله مجرد بود.

در برگزاری مسابقات محدثه بسیجی، خدیجه افشاری، سارا مهاجری و لاله مجرد همکاری کردند.

عکسهای برتر محرم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به رقابت می پردازند

مسابقه عکس برتر با موضوع ماه محرم ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود.

مسابقه عکس برتر با موضوع های محرم و دانشگاه محرم و دانشجو، محرم و خوابگاه، محرم، کلاس و هم کلاسی، محرم و استاد، محرم و هنر، محرم و فرهنگ عاشورا، محرم و خانواده و محرم و سلامت برپا شده است.

این مسابقه در تمامی سطوح دانشجویی برگزار می شود که تاکنون 50 عکس از 20 دانشجوی عکاس به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

عکسهای ارسال شده به دبیرخانه جشنواره از اول بهمن ماه جاری در محل درب ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نمایش عمومی در آمده اند و این نمایشگاه تا ششم بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.

مسابقه عکاسی محرم به همت واحد امور کانونهای مدیریت فرهنگی برگزار شد که در پایان به سه نفر از برندگان جوائزی اهدا می شود.

استاندار فارس از بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب بازدید کرد



استاندار فارس و هیئت همراه از از بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب بازدید کردند.

در این بازدید که مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر امور شبکه ها نیز حضور داشت صادق عابدین استاندار فارس از بخش جدید الاحداث اتفاقات و قسمت های مختلف توسعه بیمارستان دیدن کرد.

کیفیت پروژه اتفاقات بیمارستان، تجهیزات مورد استفاده و خدماتی که در حال ارائه به مردم است مورد توجه استاندار و همراهان قرار گرفت.

در ادامه سفر استاندار به شهرستان داراب و در شورای اداری شهرستان، مشکلات بهداشتی درمانی و آموزشی داراب از جمله راه اندازی دانشکده پیراپزشکی و همچنین مشکلات مربوط به مراکز بهداشتی درمانی فورگ، لایزنگان و رستاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.