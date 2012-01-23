166 مسابقه ورزشی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالهی ظهر دوشنبه در آخرین جلسه کمیته برنامه ریزی و هماهنگی مسابقات و برنامه های ورزشی دهه مبارک فجر استان کردستان اظهار داشت: 55 همایش نیز در سطح استان شامل پیاده روی و کوهپیمایی همزمان با دهه فجر در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری مسابقات مختلف در سطح روستاهای استان کردستان در سال جاری نیز صورت گرفته است و در زمینه برگزاری مسابقات و برنامه های مختلف ورزشی در مناطق شهری و روستایی در این ایام اداره ورزش و جوانان استان کردستان هیچ گونه مشکلی ندارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: با توجه به اهمیت سرانه ورزشی در استان در سال جاری شاهد احداث سه باب سالن کشتی در شهرهای سنندج، مریوان و بانه هستیم و برنامه ریزی برای بهره برداری از پروژه ها ورزشی در سال جاری در دست اجراست.

عبدالهی یادآور شد: افتتاح سالن تمرین در روستای ارندان در صورت وصل انشعابات مورد نیاز، افتتاح هفت باب زمین ورزشی روستای در استان از جمله کارها و اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش سرانه ورزشی در روستاهای استان کردستان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه اعضای کمیته تربیت بدنی و ورزش استان هر ساله با حضور همیشگی خود اداره ورزش و جوانان استان را در راستایی فعالیت های ورزشی در دهه فجر یاری داده است، گفت: انتظار می رود در مسابقات سال جاری نیز مسئولان هئیت های ورزشی همکاری لازم را با این اداره کل داشته باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: کسب عناوین مختلف تیمی و انفرادی توسط ورزشکاران استان بدون شک نتیجه تلاش هئیت های ورزشی و خود ورزشکاران توانمند استان است و اداره کل ورزش و جوانان نیز آمادگی لازم برای حمایت از این بخش را دارد.

مسابقات دهه فجر در کردستان به نام شهدا نامگذاری می شود



معاون امور ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار داشت: کلیه مسابقات دهه فجر سال جاری با هماهنگی های انجام گرفته توسط بنیاد شهید استان کردستان با نام شهدا نامگذاری می شود.

فرهنگ مکتبداری گفت: در سال جاری استان کردستان میزبان مسابقات کشوری در رشته های کشتی، کبدی و تکواندو است که انتظار می رود با حمایت هئیت های ورزشی این مسابقات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی بیان کرد: مسابقات کشتی، تکواندو، کبدی و دوچرخه سواری با حضور 10 تیم برتر ایران در رده های سنی جوانان و نوجوانان برگزار می شود.

معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان افزود: برگزاری دو مسابقه کشوری کبدی در رده های سنی نوجوانان و جوانان برای اولین بار در ایران به میزبانی استان کردستان و در شهر سقز برگزار می شود.

مکتبداری ادامه داد: 15 تیم در رده های سنی نوجوانان و جوانان و 12 تیم در رده های سنی بزرگسالان در مسابقه کبدی شرکت می کنند.

وی با اشاره به برنامه های زمانبندی رقابت های دهه فجر یادآور شد: اهداء جوایز به قهرمانان، ورزشکاران و دست اندرکاران، یکسان سازی جوایز به نفرات اول تا سوم مسابقه ها، برگزاری رقابت های تیراندازی با کلاشینکف، تیراندازی با کلت و تفنگ بادی آقایان، همایش کوه پیمایی است.

معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: مسابقه های شنا بانوان و آقایان، دارت آقایان و بانوان، تنیس روی میز بانوان، تیراندازی با تفنگ لیزی بانوان، تیراندازی با تفنگ بادی و شرکت پرشور ورزشکاران در راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در دهه فجر سال جاری است.