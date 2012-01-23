رئیس دانشگاه پیام نور زنجان ایده پرداز برتر شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جهان بخش کرمی فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) با اهدا لوح تقدیر، دکتر سید محمد موسوی مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان را به این عنوان انتخاب کرد.

این لوح بر اساس بررسی های به عمل آمده از سوی کانون بسیج اساتید کشور و فعالیت های موثر دکتر موسوی در عرصه علم و پژوهش و ترویج روحیه ی علمی با ایجاد محیطی شفاف، پویا و معنوی به وی اهدا شده است.

دکتر موسوی عضو شورای تخصصی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور دارنده مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه پیام نور است و بیش از بیست سال سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را دارد.

نظام سیاسی و دولت اسلام، مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، آموزه هایی از قرآن و سنت، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، نظام سیاسی، دولت در اسلام، دین و دولت در ایران معاصر و گونه شناسی جنبش های اسلامی معاصر از جمله کتاب هایی است که توسط وی تالیف و به چاپ رسیده است.

دکتر موسوی همچنین بیش از 20 مقاله علمی و پژوهشی و علمی ترویجی را به چاپ رسانده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان در سال گذشته دبیر سه برنامه قرآنی کشور شامل سومین جشنواره پژوهش های قرآنی، پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن دانشگاه پیام نور کشور و مدیر اجرایی غرفه دانشگاه پیام نور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بود.

