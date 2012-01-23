گیاهان در کاهش دمای زمین نقش اساسی ایفا می کنند

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در اقدامی نمادین یک اصله درخت به عنوان نماد حفاظت از محیط زیست در این شهرستان کاشته شد.



وی افزود: درختان و فضای سبز همواره در تلطیف هوا و تامین اکسیژن مورد نیاز همه موجودات زنده اهمیت و نقش اساسی دارند و بدون گیاهان حیات با مشکل جدی مواجه خواهد شد.



وی در ادامه از برگزاری مراسم نمادین درختکاری با حضور جمعی از مردم، پرسنل محیط زیست شهرستان، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان نظر آباد، مدیریت شهرک صنعتی سپهر، ریاست شهرک های صنعتی استان البرز و جمعی از مسئولان ادارات و مدیران واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد خبر داد و گفت: در این مراسم یک اصله درخت به دست مسئولان کاشته شد تا ضرورت هوای پاک مجدداً یادآوری شود.



ناصری در پایان از وجود انواع گونه های گیاهی به عنوان ریه های زمین یاد کرد و گفت: این گیاهان با جذب کربن دی اکسید در کاهش دمای زمین نقش اساسی ایفا می کنند.