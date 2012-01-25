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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۷:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز ثبت نام سرباز معلم در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

آغاز ثبت نام سرباز معلم در آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از ثبت نام سرباز معلم در آموزش و پرورش در شهرستانهای استان تهران خبر داد.

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سازمان از آن دسته از متقاضیان طرح سرباز معلم که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس هستند، برای ثبت نام در طرح سرباز معلم دعوت به همکاری کرد.

وی ادامه داد: متقاضیان برای ثبت نام در این طرح می توانند تا 15 اسفند ماه سال جاری به یکی از نزدیکترین ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران مراجعه کنند.

پیش از این معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزار ت آموزش و پرورش از جذب پنج هزار و 322 سرباز معلم در کل کشور خبر داده بود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با اشاره به اینکه به 378 سرباز معلم نیاز داریم، گفت: برای پایه ابتدایی به 40 سرباز معلم با مدرک فوق دیپلم و 210 معلم با مدرک کارشناسی نیاز داریم و برای دوره راهنمایی نیازی به سرباز معلم نداریم.

زمانی افزود: برای دوره متوسطه به 45 سرباز معلم با مدرک کارشناسی و هشت نفر با مدرک کارشناسی ارشد و برای دوره فنی و حرفه ای به 30 نفر فوق دیپلم و 45 سرباز معلم با مدرک کارشناسی نیاز داریم.

وی ادامه داد: افرادی که یکم اسفند سال جاری اعزام می شوند باید مدارک شان را تا 27/10 /90 تحویل می دادند و گروه دیگر که اعزام شان یکم اردیبهشت سال 90 است مدارک شان را تا تاریخ پانزدهم اسفند سال 1390 تحویل دهند. 

کد مطلب 1515966

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