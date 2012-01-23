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۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

حسینی خبر داد:

اجرای 78 کیلومتر گازرسانی در بندر بوشهر

اجرای 78 کیلومتر گازرسانی در بندر بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای 78 کیلومتر گازرسانی در بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی ظهر دوشنبه در عملیات گازرسانی به محلات شهر بوشهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم بیشترین میزان گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر انجام گرفته و هم‌اکنون شاهد رضایت خاطر مردم استان هستیم.

وی افزود: در شرایط کنونی بیش از 72 درصد شهرهای استان و حدود 75 روستای استان از نعمت گاز برخوردار هستند و به فضل خدا تا انتهای امسال این میزان افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به وضعیت گازرسانی به مرکز استان بیان کرد: در شهر بوشهر تاکنون در خیابان مطهری و خیابان امام خمینی(ره) که بیشترین جمعیت بوشهر را شامل می‌شود عملیات گازرسانی انجام شده و هم‌اکنون در محله بزرگ و پرجمعیت عاشوری نیز عملیات گازرسانی در دست انجام است.

حسینی تصریح کرد: عملیات گازرسانی به خیابان عاشوری بوشهر از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و تا پایان امسال نیز این عملیات تکمیل می‌شود.

وی از گازرسانی به سایر محلات بوشهر خبر داد و یادآور شد: کار گازرسانی در محلات بهمنی، خواجه‌ها، مخبلند، دواس و میرعلمدار نیز در وضعیت بسیار مناسبی است و تا پایان ماه جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای 78 کیلومتر گازرسانی در بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد: بیش از 78 کیلومتر شبکه گازرسانی در محلات بهمنی و خواجه‌ها و مخبلند در بندر بوشهر انجام گرفته است.

وی افزود: همزمان با دهه فجر شاهد اتمام عملیات گازرسانی به پنج محله در بوشهر خواهیم بود و بیش از شش هزار و 700خانوار بندر بوشهر از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

حسینی گفت: بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون تومان برای این پروژه مهم و ارزشمند توسط شرکت گاز هزینه شده است.

کد مطلب 1515967

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