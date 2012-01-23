به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی ظهر دوشنبه در عملیات گازرسانی به محلات شهر بوشهر اظهار داشت: در دولت نهم و دهم بیشترین میزان گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر انجام گرفته و هم‌اکنون شاهد رضایت خاطر مردم استان هستیم.

وی افزود: در شرایط کنونی بیش از 72 درصد شهرهای استان و حدود 75 روستای استان از نعمت گاز برخوردار هستند و به فضل خدا تا انتهای امسال این میزان افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به وضعیت گازرسانی به مرکز استان بیان کرد: در شهر بوشهر تاکنون در خیابان مطهری و خیابان امام خمینی(ره) که بیشترین جمعیت بوشهر را شامل می‌شود عملیات گازرسانی انجام شده و هم‌اکنون در محله بزرگ و پرجمعیت عاشوری نیز عملیات گازرسانی در دست انجام است.

حسینی تصریح کرد: عملیات گازرسانی به خیابان عاشوری بوشهر از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و تا پایان امسال نیز این عملیات تکمیل می‌شود.

وی از گازرسانی به سایر محلات بوشهر خبر داد و یادآور شد: کار گازرسانی در محلات بهمنی، خواجه‌ها، مخبلند، دواس و میرعلمدار نیز در وضعیت بسیار مناسبی است و تا پایان ماه جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از اجرای 78 کیلومتر گازرسانی در بندر بوشهر خبر داد و بیان کرد: بیش از 78 کیلومتر شبکه گازرسانی در محلات بهمنی و خواجه‌ها و مخبلند در بندر بوشهر انجام گرفته است.

وی افزود: همزمان با دهه فجر شاهد اتمام عملیات گازرسانی به پنج محله در بوشهر خواهیم بود و بیش از شش هزار و 700خانوار بندر بوشهر از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

حسینی گفت: بیش از چهار میلیارد و 800 میلیون تومان برای این پروژه مهم و ارزشمند توسط شرکت گاز هزینه شده است.