تحریمها علیه ایران نوعی برکت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله مصطفی علماء پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با اصحاب رسانه استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت دهه فجر در تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: باید دهه مبارک فجر را فرصتی مناسب برای بازبینی آرمانها و ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل دانست.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: در این دهه باید دستاوردهای چند ساله این انقلاب بررسی شود و برای مردم تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: ایران اسلامی در سطح جهان به جایگاهی رسیده است که در حال حاضر به یکی از کشورهای الگو در جهان کنونی تبدیل شده است و بسیاری از انقلابهای عصر کنونی از انقلاب ایران اسلامی سرچشمه و نشات می گیرند.

آیت الله علما با اشاره به دشمنی ها و تحریمهای دشمنان علیه ملت ایران اسلامی گفت: امروز تحریم ها علیه ایران نه تنها تنگنا نیست، بلکه به فرصتی برای پیشرفت های روزافزون و شگرف ایران اسلامی تبدیل شده است و در واقع این تحریمها برای ایران نوعی برکت است.

امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد: اگر این تحریم ها نبود، امروز به فناوری صلح آمیز هسته ای دست پیدا نمی کردیم و موشک های با برد چند هزار کیلومتر نداشتیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به توانمندی فرزندان انقلاب در به دست آوردن هواپیمای جاسوسی آمریکا، افزود: این علم فرزندان ملت ایران اسلامی نشان دهنده توسعه و پیشرفت علمی در این کشور است.

آیت الله علما با اشاره به فتنه سال 88 و هوشیاری ملت ایران در این برهه از تاریخ، گفت: مردم ما همواره ثابت کرده اند که پشتیبان نظام و ولایت اند و در فتنه سال 1388 مردم با کمترین هزینه ممکن این فتنه را مدیریت و برای همیشه تاریخ خاموش کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: انتخابات پیش رو از بسیاری جنبه های ملت و کشور حائز اهمیت است و باید مردم کسانی را به مجلس بفرستند که اصلح ترین افراد منطبق با معیارهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری باشند.

آیت الله علما در پایان گفت: سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه منبع و منشا خیر و برکات بیشماری برای استان و منطقه بوده و هست و امیدواریم که بتوانیم که در عملیاتی کردن خواسته ها و فرمایشات رهبری، موفق باشیم.