به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پنجم از نیم فصل دوم مسابقات یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به صورت همزمان در روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه آغاز می‌شود، صبای قم در خانه برابر شاهین بوشهر تیم رده هفدهم لیگ برتر به میدان می رود.



با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شاهین بوشهر از هفته پنجم نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 چهارشنبه پنجم بهمن ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار می شود.



بر همین اساس و با توجه به قوانین برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به باشگاه های لیگ برتری ابلاغ شده است، مربیان دو تیم صبای قم و شاهین بوشهر یک شب پیش از برگزاری بازی باید به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ دهند.



با توجه به برنامه ریزی مسئولان باشگاه صبای قم، نشست خبری کادر فنی تیم‌های صبای قم و میهمان این هفته آنها یعنی تیم فوتبال شاهین بوشهر سه شنبه شب چهارم بهمن ماه با حضور اصحاب رسانه در دفتر باشگاه صبای قم برگزار می‌شود.