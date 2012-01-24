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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

تربیت انسانهای خردورز از رسالتهای اصلی دانشگاه است

تربیت انسانهای خردورز از رسالتهای اصلی دانشگاه است

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت افراد خردورز به مانند گذشته مورد توجه دانشگاهها نیست، گفت: این در حالی است که تربیت انسانهای خردورز در زمره رسالتهای اصلی و محوری دانشگاه به شمار می‌رود.

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: آنچه در ایالات متحده آمریکا جریان حاکم و مسلط است وجود دانشگاههای عمومی مبتنی بر مهارتهای بازار است.

وی افزود: در واقع تعلیم و تربیت افراد خردورز به مانند گذشته مورد توجه این دانشگاهها نیست، این در حالی است که تربیت انسانهای خردورز در زمره رسالتهای اصلی و محوری دانشگاه به شمار می‌رود.

دیویسون در ادامه تأکید کرد: هنوز در ایالات متحده آمریکا دانشگاههایی خصوصی وجود دارند که خردورزی را در کانون توجه خود دارند، بر این اساس این دانشگاهها به دانشجویان خود فلسفه و الهیات را آموزش می‌دهند اما گذشت زمان نشان می‌دهد که این شیوه نیز چندان مؤثر نیست.

مؤلف کتاب "ارزش ذاتی چیزها" در ادامه تأکید کرد: خطری که متوجه جوامع انسانی است از این گسترده‌تر و عمیق‌تر است، دانشگاهها باید کانون اندیشه‌ورزی و طرح مباحث به صورت آزادانه باشند.

وی تأکید کرد: در واقع دانشگاه محلی است که اندیشه‌ورزی آزادانه به آموزش و تمرین گذاشته می‌شود، در دانشگاه می‌توان بسیاری از مبانی و ساختارها را مورد نقد و بررسی قرار داد.

دیویسون افزود: باید توجه داشت که اگر دانشگاه بخواهد صرفاً ملاحظات اقتصادی را در تدوین رشته‌های دانشگاهی قرار دهد در این صورت دچار اشتباهی مهلک و خطرناک خواهد شد. به عبارت دیگر اگر رشد اقتصادی و بازار محوری تعیین کننده رسالتهای اصلی دانشگاه باشد در این صورت جامعه به قهقرا می رود.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: اگر جوامع دانشگاهی بخواهند انها نیازهای بازار و رشد اقتصادی را در طراحی رسالتهای اصلی دانشگاه برگزینند و اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار دهند در این صورت انسانهای خردورز که نیاز هر جامعه انسانی است را تربیت نخواهند کرد.

کد مطلب 1515984

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