معاینه فنی خودروهای فیروزکوه در هفته هوای پاک رایگان انجام شد

رضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این هفته همچنین به منظور آگاهی دانش آموزان از نحوه آلودگی هوای و محافظت از هوای پاک، دوره های آموزشی برپا شد و با برگزاری مسابقات به دانش آموزان برتر جوایزی تعلق گرفت.

طرح بازدید و پایش صنایع آلاینده صورت گرفت

وی بیان داشت: طرح بازدید و پایش صنایع آلاینده و نصب سیستم بک فیلتر نیز در شهرستان فیروزکوه صورت گرفت.

این مسئول اضافه کرد: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، "در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود و از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست با تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است".

وی در تشریح آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا به وجود هر ماده ای در هوا که می تواند برای انسان یا محیط او مضر باشد، اتلاق می شود.

کرمی افزود: آلاینده ها ممکن است طبیعی یا دست ساخته بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر 180 آلاینده هستند.

هدف از اعلام روز ملی هوای پاک ایجاد حساسیت در جامعه است

وی بیان کرد: هدف از اعلام روز ملی هوای پاک، ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی است و این روز می تواند عامل مهمی در ایجاد مشارکت و هماهنگی بین بخشی باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه افزود: برگزاری مراسم نمادینی مانند هفته هوای پاک می تواند تصویر روشنی از اهمیت حفظ منابع ملی و مصرف بهینه انرژی ترسیم کند که این تصویر با فرهنگسازی مؤثر، نقش ماندگاری است که هرگز پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به اثرات سوء آلودگی هوا یادآور شد: تحقیقات نشان داده است، طیف وسیعی از اختلالات و عوارض آلودگی هوا بر دستگاه تولید مثل، بارداری، جنین و نوازد اثر می گدذارد.

کرمی افزود: تنفس مونواکسید کربن موجود در هوا به سکته های قلبی و مغزی منجر می شود، همچنین بیماریهای سل، برونشیت، اختلالات معده و سرطانها را در پی خواهد داشت، از این رو همه در حفظ هوای پاک نقش ویژه ای بر عهده دارند.