280 مقبره امامزادگان مازندران بهسازی می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی 280 مقبره امامزادگان با 30 میلیارد ریال اعتبار در دست اجراست، افزود: همچنین احداث 97 مقبره امامزادگان مازندران در دست اقدام است.

وی از شناسایی 35 موقوفه جدید در سالجاری به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال در مازندران خبرداد و یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته 87 بقعه متبرکه شاخص استان در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور ثبت شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، درآمد بقاع متبرکه مازندران برابر قانون 40 درصد از این مقدار صرف مرمت و بازسازی مقابر امامزادگان 20 درصد برای امورات فرهنگی و 30 درصد مدیریتی و 10 درصد حق التصدی می شود.

سهرابی با اشاره به اینکه برای مرمت و بهسازی آستانه مبارکه امزاده عبدالله آمل تاکنون 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: تلاش می شود این طرح تا پایان سال آینده تکمیل شود.

وی یادآور شد: رسانه های گروهی در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ وقف درجامعه نقش بسیار مهمی برعهده دارند.

مدیرکل اوقاف مازندران افزود: در صورت ترویج فرهنگ وقف، بی شک بسیاری از مشکلات جامعه رفع می شود.

سهرابی بر لزوم احیا و ساماندهی موقوفات در استان تاکید کرد و تحقق این مهم را در گرو مشارکت بیش از پیش اقشار مختلف مردم و همچنین دستگاههای اجرایی عنوان کرد.

وی یادآور شد: مازندران دارای بیش از 13 هزار موقوفه متصرفی و غیرمتصرفی و هزار و 312 بقعه متبرکه است.