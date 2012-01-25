اولین گزارش اشتغالی سال 90 در شورای ‌عالی اشتغال

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اعتبارسنجی ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال جاری از اوایل دیماه سال جاری آغاز شده است، از تکمیل این طرح در بهمن ماه سال جاری و ارائه اولین گزارش رسمی از وضعیت اشتغال زایی به شورای عالی اشتغال خبر داد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون متناسب با برنامه ریزی های صورت گرفته در این بخش کارها در دست انجام است و در زمانبندی مناسب خود پس از بررسی داده ها و اطلاعات ارائه شده از استان ها، گزارش نهایی آماده ارائه خواهد بود.

به گفته فروزان مهر، از طریق بررسی اطلاعات استانها در اشتغال زایی و طبق معیارهای مشخصی میزان اشتغال زایی صورت گرفته استخراج و اعلام می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه احتمالا جمع بندی های اولیه با درصد خطایی نیز همراه خواهد بود، گفت: با این حال در تلاش هستیم تا میزان احتمالی فرصتهای شغلی جدید سال جاری را اعلام کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا نتایج حاصل از بررسی ها را در نشست شورای عالی اشتغال ارائه کنیم که در بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق این طرح، برنامه مشخصی را تنظیم کرده ایم و در همان قالب هم کارها را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی از اعلام اولین نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشاغل جدید سالجاری که طبق اطلاعات ارائه شده از سوی استانها خواهد بود، در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال جاری خبر داده است.