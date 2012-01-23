باید از ظرفیتهای تقارن دهه فجر با هفته وحدت استفاده کرد/ برنامه های دهه فجر شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرزا بلوچ ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ری که در سالن همایشهای اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: مهمترین مناسبت ملی دهه فجر است و با توجه به اینکه این دهه امسال بعد از ماه صفر و با هفته وحدت تقارن یافته است باید با همه توان از این ظرفیتها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: دستگاهها علاوه بر برنامه‌هایی که خودشان تدوین کرده‌اند باید برای کارهایی که در سطح شهرستان تدارک دیده شده است، نهایت همکاری را داشته باشند.

برنامه های دهه فجر شهرری

این مسئول با بیان اینکه روز شنبه آینده برنامه‌های ستاد دهه فجر شهرستان ری اعلام می شود، بیان داشت: برنامه‌های این دهه در شهرستان ری با تجدید میثاق مسئولان شهرستان با آرمانهای والای امام، شهدا و مقام معظم رهبری در روز 12 بهمن آغاز می‌شود.

میرزا بلوچ با اشاره به برنامه‌ریزی 10 برنامه در 10 روز به برگزاری 10 برنامه شاخص و بزرگ در شهرستان ری اشاره کرد و افزود: برگزاری گردهمایی بزرگ پدران و مادران شهدا، مسابقات فرهنگی‌ و ورزشی، حضور سازمان یافته در میعادگاههای نماز جمعه، نشست طلاب، همایش زنان مسلمان، برگزاری همایش بزرگ نخبگان شهرستان ری و صبحگاه مشترک از جمله برنامه‌های ستاد دهه فجر شهرستان ری در این ایام است که با همکاری دستگاههای مختلف برگزار می‌شود.

دستورات و مصوبات شورای اداری باید اجرایی شود

معاون فرماندار ری شورای اداری را بالاترین جلسه اداری شهرستان خواند و یادآور شد: دستورات و مصوبات این جلسه باید اجرایی شود و برابر قانون تمام ادارات باید ضمن شرکت در این جلسه به مصوبات آن عمل کنند.

هیچ شائبه ‌ای در ارتباط با برگزاری انتخابات در ایران وجود ندارد

وی در ادامه عالی ترین کار دولت در اسفند ماه سال 90 را برگزاری صحیح و سالم انتخابات دانست و تأکید کرد: در دنیا سیستمی سالم ‌تر از سیستم انتخابات ایران وجود ندارد و هیچ شائبه‌ای در ارتباط با برگزاری انتخابات در ایران وجود ندارد.

میرزا بلوچ با بیان اینکه همه اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در شهرستان ری صورت گرفته است، ادامه داد: بر اساس جدول زمان‌بندی اقدامات لازم صورت گرفته و امیداست همچون انتخابات 88 که حضور پرشور و حداکثری مردم در آن انتخابات مایه خرسندی مقام معظم رهبری شد، در این انتخابات نیز شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.

معاون سیاسی‌ انتظامی فرماندار شهرستان ری با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "اگر دشمنان بخواهند مقابل دین ما قرار بگیرند ما در مقابل همه دنیا آنها می‌ایستیم"، تصریح کرد: این قاطعیت کلام امام ناشی از ایمان بالا و حمایتهای مردمی بود و امیداست با برگزاری انتخابات باشکوه بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان زده شود.