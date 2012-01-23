دبیر هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی حسین رعیتی فرد با حکم حسین صادق عابدین استاندار فارس به سمت دبیر هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس انتخاب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند شما و در اجرای تبصره دو ماده 79 قانون شوراهای اسلامی کشور، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان فارس منصوب می شوید.

لازم است با فعال سازی دبیر خانه هیئت مذکور، حداکثر توان خود برای نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شوراها فرا دستی بکار گرفته و پرونده های مربوطه را به منظور اعمال ماده 82 قانون و اتخاذ تصمیم با رعایت موازین شرعی و قانونی به هیئت حل اختلاف استان منعکس کنید.

بازسازی و مرمت بیش از 180 امامزاده در فارس

استاندار فارس در نخستین روز از هفته وقف با گرامیداشت فرارسیدن این هفته و با بیان اهداف و کارکرد های مادی و معنوی فریضه وقف در جامعه بیان کرد: نتایج اقتصادی و اجتماعی وقف در جامعه بشری شناخته شده و روشن است و مردم استان نیز نسبت به این امر توجه ویژه ای دارند.

حسین صادق عابدین حجم بالای موقوفات در استان را از موضوعات حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: حفاظت و حراست از موقوفات باید مورد توجه همگان قرار داشته باشد.

مدیر کل اوقاف و امو خیریه استان فارس نیز در این جلسه گفت: بازسازی و مرمت بیش از 180 امامزاده از جمله اهداف ما در سال جاری است که در این راستا تاکنون بیش از 75 امامزاده در استان و بیش از 30 امامزاده نیز در شهر شیراز بازسازی و مرمت شده است.

حجت الاسلام غلامرضا محمد زاده موقوفات بقاع متبرکه و امور فرهنگی سه محور مهم فعالیتی اوقاف دانست و اظهار داشت: تلاش می کنیم تا پایان سال 95 احداث مساجد در سراسر استان فارس به اتمام برسد.

این دیدار با طرح و بررسی مسائل و مشکلات اوقاف فارس پایان یافت.