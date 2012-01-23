"خنجرها" و "شمرسیز کربلا" در اردبیل بر روی صحنه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "خنجرها" نوشته مهدی پوررضائیان و به کارگردانی سیداصغر سعادت با حمایت حوزه هنری استان اردبیل از دوم بهمن ماه در تالار بیضاء اردبیلی بروی صحنه رفته است.

این نمایش داستان مردی به نام قاسم است که بعد از چندسال امام خوانی در تعزیه به دلایلی تصمیم می گیرد شمرخوانی کند.

نمایش "خنجره ها" پیش از این از نخستین یادواره امام حسین (ع) در شهرستان تبریز موفق به دریافت جایزه سوم کارگردانی و بهترین موسیقی شده بود.

همچنین نمایش - تعزیه "شمرسیز کربلا" همزمان با این ایام و سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) در شهرستان پارس آباد استان اردبیل بر روی صحنه رفت.

این نمایش نوشته حمیدرضا آذرنگ با بازنویسی، ترجمه و کارگردانی غریب منوچهری از اواخر دی ماه جاری در مجتمع فرهنگی سینمایی انقلاب پارس آباد به روی صحنه رفته است.

در این نمایش نیز که از کارهای مشارکتی حوزه هنری استان است، اعتماد اصغرزاده، فرشاد جعفرزاده، یاشار هاشمی و مسلم بایرامی به ایفای نقش پرداخته اند که تاکنون بیش از 600 نفر از این نمایش - تعزیه دیدن کرده اند.

