98 درصد کودکان سیستان و بلوچستان علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند

سید مهدی طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کودکانی که واکسینه نشدند به هنگام حضور ماموران بهداشتی درب منازل، در منزل حضور نداشته و یا ساکن مناطق سیاری و یا مناطق صعب العبور هستند.

وی گفت: مرحله دوم اجرای این طرح از 23 تا 26 بهمن ماه اجرا خواهد شد.

وی افزود: دو هزار و 24 تیم دو نفره در سطح سیستان و بلوچستان این طرح را به پایان رساندند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: یک تیم 80 نفره از کارکنان دانشگاه به همراه اعضای هیئت رئیسه و چهار ناظر از وزارت بهداشت این طرح را در طول مدت اجرا مورد ارزیابی قرار دادند.

وی همچنین گفت: آزمایشگاه بهداشت آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، به عنوان آزمایشگاه رفرانس منطقه ای جنوب شرق کشور انتخاب شد.

وی افزود: در پی اعلام آمادگی و ایجاد امکانات لازم در آزمایشگاه بهداشت آب و فاضلاب دانشگاه و بررسی های به عمل آورده توسط کارشناسان ارشد مرکز سلامت محیط کار این وزارت، از این پس تشخیص و اندازه گیری عوامل موثر در کنترل کیفی و بهداشت آب جنوب شرق کشور شامل دانشگاه های استان های خراسان جنوبی، کرمان و زابل در زاهدان صورت می گیرد.

طباطبائی اظهار داشت: نظارت بر کنترل کیفی آب آشامیدنی، دفع بهداشتی فاضلاب و سنجش عوامل فیزیکی، شیمیائی و میکربیولوژی تاثیر گذار در کیفیت آب آشامیدنی و سلامت انسان از دیگر وظایف آزمایشگاه های رفرانس منطقه ای است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای نخستین بار در کشور المپیاد سلامت 90، با هدف ارتقا آگاهی دانش آموزان در حوزه های بهداشت و سلامت، به همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می شود.

وی افزود: این طرح به صورت آزمون و در دو مرحله، با حضور دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم راهنمایی برگزار می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه اولین مرحله این آزمون در دهه مبارک فجر برگزار می شود، اظهار داشت: منابع آزمون مرحله اول بخش بهداشت کتاب های دوره راهنمایی و مهلت ثبت نام از اول تا نهم بهمن ماه است.

وی گفت: آزمون مرحله دوم نیز میان پذیرفته شدگان مرحله اول و در هفته سلامت سال 1391 برگزار خواهد شد.

وی افزود: به 10 پذیرفته شده هر شهرستان در مرحله اول هدایایی اهدا و پذیرفته شدگان مرحله دوم نیز از جوایز نفیسی بهره مند خواهند شد.

طباطبائی ابراز امیدواری کرد، با اجرای موفقیت آمیز این طرح، گام های موثری در ارتقا آگاهی دانش آموزان و در نهایت ارتقا شاخص های بهداشتی استان برداشته شود.

وی گفت: این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اجرا می شود.