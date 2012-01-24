۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

تدبیر رضوی/

امام رضا(ع) منشأ انقلاب فرهنگی در ایران است/امام هشتم بر تعقل تأکید داشتند

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة با بیان اینکه مرجعیت علمی در زمان امام رضا(ع) به یکی از نقاط اوج خود رسیده بود، گفت: ورود امام رضا(ع) به سرزمین ایران مبدأ یک انقلاب فرهنگی در این کشور شد.

حجت الاسلام محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد میراث فرهنگی امام رضا(ع) گفت: به نظرم چند نکته مهم در این رابطه وجود دارد، نکته اول این است که ورود امام رضا(ع) به سرزمین ایران مبدأ یک انقلاب فرهنگی در ایران شد.

وی افزود: مرادم از انقلاب فرهنگی این است که در ایران قبلا تفکر سلطنتی و شاهنشاهی و آیین زرتشت بسیار غلبه داشت و با ورود امام رضا علوم اسلامی و اهل بیت وارد ایران شد به خصوص در عصر امام رضا(ع) که عصر گفتگوهای بین الادیان و بین المذاهب بود. امام رضا(ع) علوم آل محمد(ص) را مطرح و در کنار سایر مکاتب و ادیان فرهنگ شیعی و اسلامی را به خوبی معرفی کردند.

این استاد حوزه در ادامه سخنانش اظهار داشت: تأکید علی بن موسی الرضا بر تفکر و تعقل و شیوه عقلی در مباحث اعتقادی و کلامی بود که امام رضا بسیار روی آن تأکید داشتند و ما می بینیم که مباحث بسیار جدی کلامی و فکری و مناظرات بسیار جدی در زمان امام رضا(ع) اتفاق افتاده است و این تأکید بر عنصر تعقل و تفکر از ویژگی های روش و متد علی بن موسی الرضا(ع) بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تسلط امام رضا بر مباحث تطبیقی و مقایسه ای بین اسلام و سایر فرق در مناظرات امام رضا مشاهده می شود، تصریح کرد: ایشان تسلط بر کتب یهودیان و مسیحیان داشته اند و حتی به زبان های مختلف عبری و سریانی و سایر زبان ها هم واقف بودند و این نشان دهنده مطالعات وسیع ایشان در سایر فرق است. بنابراین در زمان امام رضا باب گفتگوی بین الادیان و بین المذاهب باز شد.

غرویان گفت: تفوق و مرجعیت علمی امام رضا(ع) در زمان مأمون خلیفه عباسی باعث رشک و حسادت مأمون شده و همین امر هم منجر به شهادت امام رضا(ع) می شود. بحث مرجعیت علمی اهل بیت همیشه در طول تاریخ بعد از پیامبر(ص) مهم ترین مسئله خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده است و همین مرجعیت علمی در حقیقت تشیع را در طول تاریخ حفظ و استمرار بخشیده است.

این کارشناس فلسفه اسلامی تأکید کرد: با اینکه شیعیان از نظر کمیت همیشه در طول تاریخ از اهل سنت کمتر بودند اما مرجعیت علمی شیعیان و علمای شیعه به دنبال اهل بیت همیشه شیعیان را در جایگاه والاتری قرار داده است و این مسئله مرجعیت علمی در زمان امام رضا(ع) به یکی از نقاط اوج رسیده و در سیره آن حضرت کاملا پیداست.

وی با بیان اینکه حضور امام رضا(ع) و مدفن شریف ایشان در ایران باعث شده که همواره ایرانیان تحت تأثیر فرهنگ اهل بیت باشند، گفت: هم اینک هم مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران محسوب می شود. حضور مردم در مشهد و زیارت های پی در پی مردم از حرم رضوی باعث می شود قداست و معنویت اهل بیت(ع) و عرفان حقیقی اسلامی دم به دم در کالبد جامعه ایران تزریق شود.

وی با بیان اینکه بیشتر میراث علمی و فرهنگی که از امام رضا(ع) در دسترس ماست، مباحث تفسیری و کلامی و عقیدتی است، اظهار داشت: این امر زمینه ای شده برای گفتگوهای بین المذاهب چون بیشترین و عمیق ترین مباحث اختلافی را در زمینه مسائل اعتقادی و کلامی با سایر ادیان و مذاهب داریم و در زمان امام رضا(ع) این مباحث بسیار جدی بوده است و تفسیرهایی که علمای اهل سنت از آیات قرآن داشتند در مقایسه با تفسیر شیعیان متفاوت بود و امام رضا(ع) هم روی این مسئله و محور بسیار تأکید داشتند و مباحث بسیار عمیقی را مطرح کردند که امروزه برای مفسران بسیار قابل استفاده است.

وی تأکید کرد: جا دارد ما در درس های حوزوی به خصوص در مباحث تفسیری و کلامی از مناظرات امام رضا(ع) بیشتر استفاده کنیم .

