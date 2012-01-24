امام رضا(ع) منشأ انقلاب فرهنگی در ایران است/امام هشتم بر تعقل تأکید داشتند

حجت الاسلام محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد میراث فرهنگی امام رضا(ع) گفت: به نظرم چند نکته مهم در این رابطه وجود دارد، نکته اول این است که ورود امام رضا(ع) به سرزمین ایران مبدأ یک انقلاب فرهنگی در ایران شد.

وی افزود: مرادم از انقلاب فرهنگی این است که در ایران قبلا تفکر سلطنتی و شاهنشاهی و آیین زرتشت بسیار غلبه داشت و با ورود امام رضا علوم اسلامی و اهل بیت وارد ایران شد به خصوص در عصر امام رضا(ع) که عصر گفتگوهای بین الادیان و بین المذاهب بود. امام رضا(ع) علوم آل محمد(ص) را مطرح و در کنار سایر مکاتب و ادیان فرهنگ شیعی و اسلامی را به خوبی معرفی کردند.

این استاد حوزه در ادامه سخنانش اظهار داشت: تأکید علی بن موسی الرضا بر تفکر و تعقل و شیوه عقلی در مباحث اعتقادی و کلامی بود که امام رضا بسیار روی آن تأکید داشتند و ما می بینیم که مباحث بسیار جدی کلامی و فکری و مناظرات بسیار جدی در زمان امام رضا(ع) اتفاق افتاده است و این تأکید بر عنصر تعقل و تفکر از ویژگی های روش و متد علی بن موسی الرضا(ع) بوده است.

وی با تأکید بر اینکه تسلط امام رضا بر مباحث تطبیقی و مقایسه ای بین اسلام و سایر فرق در مناظرات امام رضا مشاهده می شود، تصریح کرد: ایشان تسلط بر کتب یهودیان و مسیحیان داشته اند و حتی به زبان های مختلف عبری و سریانی و سایر زبان ها هم واقف بودند و این نشان دهنده مطالعات وسیع ایشان در سایر فرق است. بنابراین در زمان امام رضا باب گفتگوی بین الادیان و بین المذاهب باز شد.

غرویان گفت: تفوق و مرجعیت علمی امام رضا(ع) در زمان مأمون خلیفه عباسی باعث رشک و حسادت مأمون شده و همین امر هم منجر به شهادت امام رضا(ع) می شود. بحث مرجعیت علمی اهل بیت همیشه در طول تاریخ بعد از پیامبر(ص) مهم ترین مسئله خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده است و همین مرجعیت علمی در حقیقت تشیع را در طول تاریخ حفظ و استمرار بخشیده است.

این کارشناس فلسفه اسلامی تأکید کرد: با اینکه شیعیان از نظر کمیت همیشه در طول تاریخ از اهل سنت کمتر بودند اما مرجعیت علمی شیعیان و علمای شیعه به دنبال اهل بیت همیشه شیعیان را در جایگاه والاتری قرار داده است و این مسئله مرجعیت علمی در زمان امام رضا(ع) به یکی از نقاط اوج رسیده و در سیره آن حضرت کاملا پیداست.

وی با بیان اینکه حضور امام رضا(ع) و مدفن شریف ایشان در ایران باعث شده که همواره ایرانیان تحت تأثیر فرهنگ اهل بیت باشند، گفت: هم اینک هم مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران محسوب می شود. حضور مردم در مشهد و زیارت های پی در پی مردم از حرم رضوی باعث می شود قداست و معنویت اهل بیت(ع) و عرفان حقیقی اسلامی دم به دم در کالبد جامعه ایران تزریق شود.

وی با بیان اینکه بیشتر میراث علمی و فرهنگی که از امام رضا(ع) در دسترس ماست، مباحث تفسیری و کلامی و عقیدتی است، اظهار داشت: این امر زمینه ای شده برای گفتگوهای بین المذاهب چون بیشترین و عمیق ترین مباحث اختلافی را در زمینه مسائل اعتقادی و کلامی با سایر ادیان و مذاهب داریم و در زمان امام رضا(ع) این مباحث بسیار جدی بوده است و تفسیرهایی که علمای اهل سنت از آیات قرآن داشتند در مقایسه با تفسیر شیعیان متفاوت بود و امام رضا(ع) هم روی این مسئله و محور بسیار تأکید داشتند و مباحث بسیار عمیقی را مطرح کردند که امروزه برای مفسران بسیار قابل استفاده است.

وی تأکید کرد: جا دارد ما در درس های حوزوی به خصوص در مباحث تفسیری و کلامی از مناظرات امام رضا(ع) بیشتر استفاده کنیم .