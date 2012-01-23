30 زمین ورزشی محله ای به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح می شود

محمد مهدی مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زاهدان با تجربه موفق در احداث زمین های ورزشی در محله های این شهرستان بعنوان مجری ساخت زمین های محله ای در سراسر استان انتخاب شده بود و در حال حاضر 30 زمین ورزشی را در نقاط دور و نزدیک آماده بهره برداری کرده است.

وی گفت: پیش از این برای رونق ورزش در محلات زاهدان 10 زمین چمن مصنوعی را در 10 نقطه پارکی این شهر احداث کردیم که با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان روبرو شد و اکنون نیز 30 زمین را در نقاط دور و نزدیک استان از جمله بمپور، بنت، فنوج، دلگان، زابلی و پیشین آماده کرده ایم که در دهه فجر امسال بطور همزمان به بهره برداری می رسند.