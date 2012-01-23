30 زمین ورزشی محله ای به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح می شود

محمد مهدی مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زاهدان با تجربه موفق در احداث زمین های ورزشی در محله های این شهرستان بعنوان مجری ساخت زمین های محله ای در سراسر استان انتخاب شده بود و در حال حاضر 30 زمین ورزشی را در نقاط دور و نزدیک آماده بهره برداری کرده است.
وی گفت: پیش از این برای رونق ورزش در محلات زاهدان 10 زمین چمن مصنوعی را در 10 نقطه پارکی این شهر احداث کردیم که با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان روبرو شد و اکنون نیز 30 زمین را در نقاط دور و نزدیک استان از جمله بمپور، بنت، فنوج، دلگان، زابلی و پیشین آماده کرده ایم که در دهه فجر امسال بطور همزمان به بهره برداری می رسند.
وی هزینه صرف شده برای احداث این زمین ها را 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و بویژه وزارت نفت عنوان کرد.
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