مسکن مهر لرستان به ایستگاه افتتاح رسید/ تحویل 10 هزار واحد در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت مسکن مهر در شهرستانهای مختلف استان بارها مورد انتقاد مردم و مسئولان قرار گرفته است به طوریکه پس از گذشت سالها از اجرای این طرح در استانهای مختلف کشور فعالیت در این زمینه در لرستان طی یکسال اخیر شتاب گرفته است.

این در حالیست که مسکن مهر خرم آباد با گذشت سالها از آغاز عملیات اجرایی به دلیل بی توجهی به اصول فنی در اجرای پروژه و عدم دقت در انتخاب زمین برای ساخت آن با مشکل جدی مواجه شد که طی سالجاری با پیگیری های انجام شده برای مناسب سازی سایت قبلی و انتخاب مجدد زمین کار در این زمینه پس از صرف چندین سال زمان و هدررفت اعتبارات از سر گرفته شد.

از سوی دیگر وضعیت مسکن مهر شهرستان پلدختر نیز یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد مسئولان و کارشناسان امر بوده است تا همچنان این دغدغه وجود داشته باشد که باید چگونه این خانه ها را از گزند سیل در امان داشت که در نهایت در سفر وزیر مسکن و شهرسازی مقرر شد با تامین اعتبار زمینه رفع مشکل سایت مسکن مهر پلدختر فراهم شود.

علاوه بر مشکلات مسکن مهر در شهرستان دورود به دلیل جانمایی نامناسب و در نهایت انتقال سایت مسکن مهر به محلی دیگر، در شهرستان دلفان نیز روند احداث واحدهای مسکن مهر در رکود قرار داشت که بالاخره بعد از رفع مشکل زمینهای در نظر گرفته شد برای احداث مسکن مهر عملیات اجرایی این پروژه ها نیز در هفته دولت آغاز شد.

به هر حال در طول یک سال اخیر به همت متولیان امر احداث واحدهای مسکن مهر در لرستان شتاب گرفته است که امید می رود هر چه سریعتر این روند منجر به تکمیل این واحدها و تحقق آرزوی متقاضیان برای خانه دار شدن شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان نیز در این رابطه گفت: مسکن مهر استان لرستان در حال حاضر دارای پیشرفت میانگین 69 درصد است.

شهرام ملکی با اشاره به انجام عملیات پی سازی 100 درصد واحدهای مسکن مهر سهمیه استان، ادامه داد: این در حالیست که تاکنون عملیات اسکلت بندی 29 هزار و 500 واحد مسکن مهر در این استان انجام شده است.

وی افزود: همچنین عملیات احداث سقف 25 هزار و 100 واحد مسکن مهر نیز در استان به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اجرای عملیات سفت کاری 21 هزار واحد مسکن مهر در استان، بیان داشت: همچنین عملیات اجرایی 10 هزار و 600 وحد مسکن مهر در استان به اتمام رسیده است که برنامه ریزی شده در دهه فجر مراسم افتتاح این واحدها برگزار شود.

ملکی یادآور شد: تلاش می شود که تا دهه فجر سال آینده همه واحدهای مسکن مهر در دست اجرا در استان به مرحله بهره برداری برسد.

وی به ارتقا جایگاه استان لرستان در زمینه مسکن مهر اشاره کرد و این امر را مرهون پیگیری های انجام شده از سوی مدیریت ارشد استان و مسئولان دستگاههای مرتبط دانست.