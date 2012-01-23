نیازی به خرید بازیکن جدید در ژانویه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی‌ها شب گذشته در ورزشگاه امارات شهر لندن با نتیجه 2 بر یک مغلوب منچستریونایتد شدند. این در حالی است که آنها پیش از دیدار شب گذشته شکست 2 بر یک مقابل فولام و3 بر 2 مقابل سوانزی را نیز تجربه کرده بودند.

تیم ونگر هم اکنون با چلسی رده چهارمی، پنج امتیاز فاصله دارد و این ریسک وجود دارد که آنها در این فصل سهمیه لیگ قهرمانان را برای نخستین بار در 14 سال اخیر از دست بدهند.

شکست سنگین مقابل یونایتد در ماه اوت باعث شد ونگر چندین خرید از جمله "مایکل آرتتا"، "یوسی بنایون"، "پرمرته ساکر"، "آندره سانتوس" و "پارک چو یانگ" را انجام دهد اما این مرد فرانسوی معتقد است اکنون دیگر مثل آن زمان برای خرید بازیکن تحت فشار قرار ندارد.

ونگر در پاسخ سئوال خبرنگاری که از او پرسید: "آیا قبول دارید که آرسنال برای موفقیت باید کمی هزینه کند؟"، گفت: به نظر من این طور نیست. پول هزینه کردن به تنهایی نمی‌تواند باعث موفقیت یک تیم شود. ما 10 بازیکن مصدوم داریم و زمانی که آنها به ترکیب تیم بازگردند همه چیز عوض می‌شود.

ونگر از قبل از کریسمس هیچ مدافع شناخته شده‌ای را در ترکیب خود ندارد. "باکاری سانیا"، "کایرن گیبس"، "کارل ینکینسون" و "آندره سانتوس" همگی به دلیل مصدومیت نمی‌توانند برای این تیم به میدان بروند.

