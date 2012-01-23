قهرمانی تیرانداز فارس در رقابتهای آسیا/ راه اندازی پایگاه پزشکی ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان کشور در حالی در شیراز به پایان رسید که تیم فارس در این رقابتها به دو نشان نقره، یک نشان برنز، دو مقام پنجمی و یک مقام هفتمی دست یافت.

این رقابتها با حضور 31 تیم از سراسر کشور به مدت دو روز در شیراز برگزار شد.

در این رقابتها مهران ستار پور در وزن 55 کیلو وعلی اصغر دو کوهکی در 90 کیلو گرم به مقام دوم دست یافتند و خشایار زارعی در 60 کیلوگرم به مدال برنز رسید.

تیم جودو جوانان فارس در این مسابقات ضمن کسب مقام هفتم تیمی مفتخر به دریافت کاپ اخلاق رقابتها شد.

مراسم استقبال از قهرمانان تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان برگزار شد

تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان ایران پس از درخشش در رقابتهای بین المللی کویت از طریق شیراز به میهن بازگشت و مورد استقبال مسئولین قرار گرفت.

تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم بینایان ایران در رقابتهای بین المللی کویت ضمن کسب 9 مدال طلا، 9 مدال نقره و چهار مدال برنز توانست سه سهمیه حضور در رقابتهای پارالمپیک لندن را به دست آورد.

در مراسم استقبال از این قهرمانان علاوه بر حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و خبرنگاران، جمشیدی مدیر کل ورزش و جوانان بوشهر، کمال صالح احمدی معاون توسعه ورزش، بهروزیان فرد معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی و پوربهی رئیس اداره حراست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز حضور داشتند که با اهدای حلقه گل از افتخار آفرینی ورزشکاران نابینا و کم بینای تیم ملی دو و میدانی ایران تقدیر بعمل آوردند.

قهرمانی تیرانداز فارسی در رقابتهای قهرمانی آسیا

در آخرین روز مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه قطر صمد خانی ملی پوش شایسته فارس با کسب 121 امتیاز به مدال طلای این مسابقات دست پیدا کرد.

پس از صمد خانی تیراندازی از قزاقستان با 116 امتیاز دوم شد و محمد حسین پرورش نیا با 114 امتیاز نشان برنز گرفت.

همچنین محمد رضا محمودی دیگر تیرانداز شایسته فارس در روزهای نخستین این مسابقات در رشته تپانچه خفیف 50 متر آزاد جوانان موفق به کسب مدال برنز تیمی شد.

در بخش تیمی نیز تیم ایران با 299 امتیاز دومین مدال طلای این رشته را گرفت و قهرمان آسیا شد و تیم های قطر با 284 و کویت با 272 امتیاز دوم و سوم شدند.

پایگاه پزشکی ورزشی استان فارس راه اندازی خواهد شد

مرکز طب ورزشی استان فارس با هدف ارتقای سلامت و ارائه خدمت رسانی مناسب به ورزشکاران و قهرمانان این استان راه اندازی خواهد شد.

مسئول کمیته خدمات درمانی هیئت پزشکی ورزشی استان فارس با اعلام این خبر افزود: پس از سالها تلاش و نیاز جامعه ورزش استان به داشتن یک مرکز تخصصی و جلوگیری از سردرگمی ورزشکاران در ارائه خدمات درمانی با رایزنی با فدراسیون پزشکی ورزشی، هیئت پزشکی فارس اقدام به خرید یک باب ساختمان به این منظور در بلوار هفت تنان کرد.

محمد حسین امینی هدف از راه اندازی این پایگاه و ارائه خدمات تخصصی به ورزشکاران را غربالگری، معاینات اولیه، معاینات قبل از اعزام، خدمات فیزیوتراپی، معاینات ارتوپدی تخصصی، پزشک عمومی، مشاوره پزشکی وتغذیه ، مشاوره روانشناسی تیم، شناخت آسیبهای ورزشکاران و برگزاری دوره های آموزشی در یک محل کاملا تخصصی برشمرد.

وی بیان داشت: با توجه به اعلام فدراسیون مبنی برتعیین فارس به عنوان قطب پزشکی ورزشی جنوب کشور و نیاز به ارائه خدمات تخصصی به سایر استانهای جنوبی در شیراز و همچنین حمایت از ورزشکاران، قراردادهایی نیز با چندین بیمارستان تخصصی نیز برای ارائه خدمات منعقد کرده که به زودی اسامی این بیمارستانها و لیست خدمات ارائه شده از سوی آنان نیز اعلام خواهد شد.

امینی در خصوص زمان افتتاح این مرکزنیز گفت: امیدواریم که همزمان با جشن پیروزی انقلاب اسلامی این مرکز با حضور ریاست فدراسیون و مدیر کل ورزش و جوانان استان به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: در این مرکز هرگونه خدمات به متقاضیان منوط به ارائه کارت بیمه ورزشی خواهد بود.