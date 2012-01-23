اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احضار حنیف عمران‌زاده به کمیته انضباطی و همچنین اولتیماتوم به مسئولان باشگاه‌های استقلال و تراکتورسازی در خصوص محرومیت تماشاگران‌شان گفت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حنیف عمران‌زاده را به دلیل اظهارنظر و نوع مصاحبه خود در خصوص داور دیدار تیم‌های استقلال و مس کرمان برای ادای توضیحات به این کمیته احضار کرده و وی باید در تاریخ یازدهم بهمن در کمیته انضباطی حاضر شود.

وی در ادامه افزود: تصمیم گرفته بودیم محرومیت تماشاگران را به عنوان یک مجازات از تنبیهات انضباطی تیم‌ها حذف کنیم اما با توجه به مسائل حاشیه‌ای که طی چند وقت اخیر هواداران برخی از تیم‌ها به وجود آورده‌اند مجبوریم که محرومیت تماشاگران را دوباره در دستور کار خود قرار دهیم.

حسن‌زاده خاطر نشان کرد: به دلیل رفتار ناشایستی که هواداران تیم استقلال طی چند وقت اخیر داشته‌اند مسئولان این باشگاه را فرا خواهیم خواند تا ضمن بررسی این موضوع به آنها تذکر جدی داده و اولتیماتوم دهیم تا در صورت تکرار رفتار ناشایست هواداران‌شان، در مرتبه بعد محرومیت تماشاگران این تیم را از حضور در ورزشگاه به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیته انضباطی ضمن تقدیر از رفتار و میهمان نوازی خوب هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با تیم داماش، اظهار داشت: رفتار خوب هواداران تیم تراکتورسازی به دلیل میهمان‌نواری در بازی با تیم داماش به رغم اتفاقات بدی که در بازی رفت برای هواداران تیم تراکتورسازی در رشت افتاد، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد تقدیر قرار گرفته و مسئولان این باشگاه نیز با دریافت جایزه نقدی مورد تشویق قرار می‌گیرند.

وی در خاتمه تاکید کرد: رفتار هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با داماش گیلان نشان داد که هر زمان مدیران و مسئولان باشگاه‌های میزبان در لیگ اراده کنند می‌توانند فضای ناآرام سکوها را تبدیل به فضایی آرام کنند.